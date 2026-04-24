Маск объявил о начале производства беспилотных такси

Американский предприниматель Илон Маск объявил о начале производства Cybercab - модели беспилотных такси компании Tesla. | 24.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск объявил о начале производства Cybercab - модели беспилотных такси компании Tesla. "Cybercab начала производство", - написал Маск в соцсети X. В октябре Маск представил беспилотное "роботакси" Cybercab на мероприятии под названием "Мы, робот". Миллиардер заявил, что у новых такси не будет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на простом автомобиле. При этом бизнесмен сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, работающим по принципу "нажал кнопку и забыл". Ранее Маск анонсировал начало этого производства в 2026 году в штате Техас.

