В западной части Тегерана активировали системы ПВО

Системы ПВО активированы в западной части Тегерана, сообщает иранская газета Tehran Times, не указывая причин. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T00:00+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Системы ПВО активированы в западной части Тегерана, сообщает иранская газета Tehran Times, не указывая причин. "Сообщается об активизации систем ПВО на западе Тегерана", - пишет газета в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

