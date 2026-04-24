В западной части Тегерана активировали системы ПВО
Системы ПВО активированы в западной части Тегерана, сообщает иранская газета Tehran Times, не указывая причин.
2026-04-24T00:00+0300
энергетика
мировая экономика
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Системы ПВО активированы в западной части Тегерана, сообщает иранская газета Tehran Times, не указывая причин.
"Сообщается об активизации систем ПВО на западе Тегерана", - пишет газета в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
