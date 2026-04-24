Минпромторг назвал долю промтоваров в экспорте и импорте с Белоруссией - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260424/tovarooborot-869422254.html
Минпромторг назвал долю промтоваров в экспорте и импорте с Белоруссией
Минпромторг назвал долю промтоваров в экспорте и импорте с Белоруссией - 24.04.2026, ПРАЙМ
Минпромторг назвал долю промтоваров в экспорте и импорте с Белоруссией
Более 60% как экспорта, так и импорта между Россией и Белоруссией занимают промышленные товары, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T16:43+0300
2026-04-24T16:43+0300
экономика
россия
бизнес
белоруссия
рф
минпромторг
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/82878/71/828787102_0:5:2913:1644_1920x0_80_0_0_d3fc02e617b787ebaf5cc1bd4772ce51.jpg
КРАСНОГОРСК, 24 апр - ПРАЙМ. Более 60% как экспорта, так и импорта между Россией и Белоруссией занимают промышленные товары, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на заседании межпарламентской комиссии. В пятницу прошло 16-е заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации РФ и совета республики национального собрания Белоруссии по межрегиональному сотрудничеству. "Около 61% экспорта из Российской Федерации в Белоруссию и порядка 68% импорта в Российскую Федерацию из Республики Беларусь – это промышленные товары. Несмотря на то, что обе наши страны, безусловно, отличаются большими успехами в развитии пищевой промышленности, сельского хозяйства, но промышленные товары все равно играют ключевую роль в нашем двустороннем товарообороте" - сказал Чекушов. Он отметил, что первое место в товарообороте между странами по итогам 2025 года заняла продукция машиностроения. "Это как раз высокотехнологичная продукция, которая говорит о том, что уровень промышленного производства у нас в обеих странах очень велик", - пояснил замминистра.
белоруссия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82878/71/828787102_246:0:2913:2000_1920x0_80_0_0_532ecdd0c28b557a243b9c850c7f1c6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, белоруссия, рф, минпромторг, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Минпромторг, Совет Федерации
16:43 24.04.2026
 
Минпромторг назвал долю промтоваров в экспорте и импорте с Белоруссией

Чекушов: промтовары занимают более 60% экспорта и импорта между РФ и Белоруссией

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота магазина в Сокольниках
Работа магазина в Сокольниках - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Работа магазина в Сокольниках. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КРАСНОГОРСК, 24 апр - ПРАЙМ. Более 60% как экспорта, так и импорта между Россией и Белоруссией занимают промышленные товары, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на заседании межпарламентской комиссии.
В пятницу прошло 16-е заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации РФ и совета республики национального собрания Белоруссии по межрегиональному сотрудничеству.
"Около 61% экспорта из Российской Федерации в Белоруссию и порядка 68% импорта в Российскую Федерацию из Республики Беларусь – это промышленные товары. Несмотря на то, что обе наши страны, безусловно, отличаются большими успехами в развитии пищевой промышленности, сельского хозяйства, но промышленные товары все равно играют ключевую роль в нашем двустороннем товарообороте" - сказал Чекушов.
Он отметил, что первое место в товарообороте между странами по итогам 2025 года заняла продукция машиностроения. "Это как раз высокотехнологичная продукция, которая говорит о том, что уровень промышленного производства у нас в обеих странах очень велик", - пояснил замминистра.
ЭкономикаРОССИЯБизнесБЕЛОРУССИЯРФМинпромторгСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала