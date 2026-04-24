Трамп заявил, что верит в силу диалога - 24.04.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что верит в силу диалога
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в силу диалога, комментируя свое взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. | 24.04.2026, ПРАЙМ
03:58 24.04.2026
 

Трамп заявил, что верит в силу диалога

ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в силу диалога, комментируя свое взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
"Я тот, кто верит в силу разговора", - сказал американский лидер в Белом доме, говоря о российском лидере.
Трамп раскритиковал лидеров стран "Большой семерки" (G7), которые исключили Москву из состава "Большой восьмерки" (G8), а потом, по словам американского президента, 90% времени на своих встречах говорили о России. "Это был глупый поступок", - добавил Трамп, комментируя исключение РФ.
"Я придерживаюсь мнения, что говорить нужно со всеми. Я не из тех парней, которые говорят: "Ой, давай не будем с ним разговаривать. Знаешь, ведь война идет. Не будем с ним говорить". Мне нравится общаться", - подчеркнул американский лидер.
 
