Трамп заявил, что верит в силу диалога

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в силу диалога, комментируя свое взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T03:58+0300

ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в силу диалога, комментируя свое взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. "Я тот, кто верит в силу разговора", - сказал американский лидер в Белом доме, говоря о российском лидере. Трамп раскритиковал лидеров стран "Большой семерки" (G7), которые исключили Москву из состава "Большой восьмерки" (G8), а потом, по словам американского президента, 90% времени на своих встречах говорили о России. "Это был глупый поступок", - добавил Трамп, комментируя исключение РФ. "Я придерживаюсь мнения, что говорить нужно со всеми. Я не из тех парней, которые говорят: "Ой, давай не будем с ним разговаривать. Знаешь, ведь война идет. Не будем с ним говорить". Мне нравится общаться", - подчеркнул американский лидер.

общество , сша, москва, рф, дональд трамп, владимир путин