Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии - 24.04.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии
Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии - 24.04.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании, если премьер-министр Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T08:58+0300
2026-04-24T08:58+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании, если премьер-министр Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги. "Мне не нравится, когда они нацеливаются на американские компании… Если они не отменят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины в отношении Великобритании", – заявил Трамп газете Telegraph. Президент добавил, что в настоящее время его администрация изучает этот вопрос. По мнению Трампа, налог несправедливо направлен против американских технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta (запрещена в РФ как экстремистская), поскольку взимает 2% с доходов от социальных сетей, поисковых систем и онлайн-торговых площадок. Эти комментарии прозвучали в преддверии визита короля Карла III в США на предстоящей неделе. Ранее Трамп выражал уверенность, что монарх сможет восстановить особые отношения между двумя странами, которые в последние месяцы обострились.
сша
великобритания
рф
мировая экономика, сша, великобритания, рф, дональд трамп, кир стармер, карл iii, apple, meta
Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Карл III, Apple, Meta
08:58 24.04.2026
 
Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии

Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии из-за налога на цифровые услуги

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании, если премьер-министр Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги.
"Мне не нравится, когда они нацеливаются на американские компании… Если они не отменят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины в отношении Великобритании", – заявил Трамп газете Telegraph.
Президент добавил, что в настоящее время его администрация изучает этот вопрос.
По мнению Трампа, налог несправедливо направлен против американских технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta (запрещена в РФ как экстремистская), поскольку взимает 2% с доходов от социальных сетей, поисковых систем и онлайн-торговых площадок.
Эти комментарии прозвучали в преддверии визита короля Карла III в США на предстоящей неделе. Ранее Трамп выражал уверенность, что монарх сможет восстановить особые отношения между двумя странами, которые в последние месяцы обострились.
 
Мировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯРФДональд ТрампКир СтармерКарл IIIAppleMeta
 
 
