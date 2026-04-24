Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании, если премьер-министр Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T08:58+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании, если премьер-министр Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги. "Мне не нравится, когда они нацеливаются на американские компании… Если они не отменят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины в отношении Великобритании", – заявил Трамп газете Telegraph. Президент добавил, что в настоящее время его администрация изучает этот вопрос. По мнению Трампа, налог несправедливо направлен против американских технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta (запрещена в РФ как экстремистская), поскольку взимает 2% с доходов от социальных сетей, поисковых систем и онлайн-торговых площадок. Эти комментарии прозвучали в преддверии визита короля Карла III в США на предстоящей неделе. Ранее Трамп выражал уверенность, что монарх сможет восстановить особые отношения между двумя странами, которые в последние месяцы обострились.
Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии из-за налога на цифровые услуги