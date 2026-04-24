Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии

Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии - 24.04.2026, ПРАЙМ

Трамп пригрозил ввести пошлины против Британии

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании, если премьер-министр Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги.

2026-04-24T08:58+0300

2026-04-24T08:58+0300

2026-04-24T08:58+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении Великобритании, если премьер-министр Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги. "Мне не нравится, когда они нацеливаются на американские компании… Если они не отменят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины в отношении Великобритании", – заявил Трамп газете Telegraph. Президент добавил, что в настоящее время его администрация изучает этот вопрос. По мнению Трампа, налог несправедливо направлен против американских технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta (запрещена в РФ как экстремистская), поскольку взимает 2% с доходов от социальных сетей, поисковых систем и онлайн-торговых площадок. Эти комментарии прозвучали в преддверии визита короля Карла III в США на предстоящей неделе. Ранее Трамп выражал уверенность, что монарх сможет восстановить особые отношения между двумя странами, которые в последние месяцы обострились.

https://1prime.ru/20260408/tramp-869008367.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, великобритания, рф, дональд трамп, кир стармер, карл iii, apple, meta