Трамп признал, что придется вернуть $159 млрд незаконно собранных пошлин

Президент США Дональд Трамп признал, что Белому дому из-за решения Верховного суда о незаконности импортных пошлин придется вернуть $159 млрд сборов. | 24.04.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что Белому дому из-за решения Верховного суда о незаконности импортных пошлин придется вернуть $159 млрд сборов. "Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 миллиардов долларов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Президент США посетовал, что суд в своем решении мог бы написать, что "США не должны возвращать уже заплаченные деньги". Как заявил Трамп, такая "половина предложения" позволила бы стране стать на 159 миллиардов долларов богаче. В 2025 году Трамп установил дополнительные импортные пошлины, в этом году высшая судебная инстанция постановила, что у него не было права этого делать, поскольку решения о торговле должен принимать исключительно конгресс.

