ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - 24.04.2026, ПРАЙМ

ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами,... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T13:44+0300

2026-04-24T13:44+0300

2026-04-24T13:44+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами, говорится в пресс-релизе Банка России. "Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами", - пишет регулятор. Банк России по итогам заседания в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых.

https://1prime.ru/20260415/putin--869182794.html

рф

россия, рф, банк россия