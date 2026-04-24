ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - 24.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда - 24.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда
Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами,... | 24.04.2026, ПРАЙМ
россия
рф
банк россия
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами, говорится в пресс-релизе Банка России. "Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами", - пишет регулятор. Банк России по итогам заседания в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых.
россия, рф, банк россия
РОССИЯ, РФ, банк Россия
13:44 24.04.2026
 
ЦБ заявил о снижении напряженности на рынке труда

ЦБ: напряженность на рынке труда в России постепенно снижается

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами, говорится в пресс-релизе Банка России.
"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами", - пишет регулятор.
Банк России по итогам заседания в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14,5% годовых.
РОССИЯРФбанк Россия
 
 
