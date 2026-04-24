ЦБ назвал условия для ужесточения ДКП
ЦБ РФ исходит из объявленных параметров бюджетной политики, при более высоких расходах потребуется более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), чем в базовом | 24.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ исходит из объявленных параметров бюджетной политики, при более высоких расходах потребуется более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), чем в базовом сценарии, говорится в пресс-релизе Банка России. "Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Они предполагают, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае более высоких расходов, сопровождаемых ростом структурного дефицита бюджета, потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии", - говорится в сообщении.
ЦБ: более жесткая денежно-кредитная политика потребуется при высоких расходах
