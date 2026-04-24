Спрогнозированы цены на самые популярные продукты к майским праздникам - 24.04.2026, ПРАЙМ
Спрогнозированы цены на самые популярные продукты к майским праздникам
Спрогнозированы цены на самые популярные продукты к майским праздникам
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В майские праздники потребительская корзина традиционно меняется в сторону продуктов для пикников, отдыха на даче и первых сезонных овощей. О том, как изменятся цены на овощи и мясо, а также как сэкономить на шашлыке, агентству “Прайм” рассказал эксперт в области пищевой промышленности, основатель проекта "Слово" Сергей Маликов.
По словам эксперта, в период майских праздников 2026 года стоимость свежих овощей, таких как помидоры и картофель, может вырасти более чем на 10%. Огурцы, напротив, могут начать дешеветь (до 28% относительно зимних пиков) за счёт того, что к маю уже появляются урожаи огурцов из теплиц.
В части мясных изделий спрос на мясо и птицу увеличивается примерно в полтора раза. Лидером по спросу и подорожанию является свиная шейка. Цена на баранину может достигать диапазона 800–1500 рублей за килограмм, а цена на курицу поднимается незначительно.
"Чтобы сэкономить, следует обратить внимание, что крупные сети часто предлагают скидки на товары для пикника именно в праздничные недели. Перед 1 мая сети устраивают "ценовую битву" за покупателя, выставляя огромные скидки на угли или мясо. Готовый шашлык в маринаде на 30% дороже весового мяса, поэтому лучше сделать шашлык с маринадом самостоятельно. И, конечно же, составьте список продуктов, чтобы не купить лишнее", — рекомендует Маликов.
Эксперт советует обратить внимание на более доступные части туши: окорок или лопатка значительно дешевле свиной шейки. Главное — сделать вкусный маринад, добавив минералку, луковый сок или киви на 30 минут, тогда мясо станет мягким. Крупные сети часто устраивают "ценовую битву" за покупателя перед праздниками, поэтому стоит следить за акциями. Планирование покупок по списку поможет избежать лишних трат.
 
