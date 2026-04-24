ЦБ Турции вернул в свои резервы 31 тонну золота
ЦБ Турции вернул в свои резервы 31 тонну золота - 24.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции вернул в свои резервы 31 тонну золота
Около 31 тонны золота вернулось в резервы Центрального банка Турции после истечения срока действия месячного свопа "доллар - золото", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на банкиров.
2026-04-24T16:30+0300
2026-04-24T16:30+0300
2026-04-24T16:30+0300
экономика
финансы
банки
турция
центральные банки
АНКАРА, 24 апр - ПРАЙМ. Около 31 тонны золота вернулось в резервы Центрального банка Турции после истечения срока действия месячного свопа "доллар - золото", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на банкиров. "Своп, заключённый в прошлом месяце, не был продлён, что привело к возврату золота в резервы", - отметили собеседники агентства. По их словам, операция была временной мерой управления ликвидностью, и её завершение отразилось на структуре резервов регулятора. Глава ЦБ Фатих Карахан в конце марта говорил, что регулятор с помощью свопов "золото–валюта" укрепляет валютную ликвидность и использует золото на международных рынках. При этом он подчеркнул, что подобные операции не следует оценивать с точки зрения прибыли. Приоритетом остаются финансовая стабильность и эффективность проводимой политики, пояснял Карахан.
турция
финансы, банки, турция, центральные банки
Экономика, Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, центральные банки
ЦБ Турции вернул в свои резервы 31 тонну золота
Reuters: около 31 тонны золота вернулось в резервы ЦБ Турции после месячного свопа
АНКАРА, 24 апр - ПРАЙМ. Около 31 тонны золота вернулось в резервы Центрального банка Турции после истечения срока действия месячного свопа "доллар - золото", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на банкиров.
"Своп, заключённый в прошлом месяце, не был продлён, что привело к возврату золота в резервы", - отметили собеседники агентства.
По их словам, операция была временной мерой управления ликвидностью, и её завершение отразилось на структуре резервов регулятора.
Глава ЦБ Фатих Карахан в конце марта говорил, что регулятор с помощью свопов "золото–валюта" укрепляет валютную ликвидность и использует золото на международных рынках. При этом он подчеркнул, что подобные операции не следует оценивать с точки зрения прибыли. Приоритетом остаются финансовая стабильность и эффективность проводимой политики, пояснял Карахан.
