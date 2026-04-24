https://1prime.ru/20260424/turtsiya-869421930.html

ЦБ Турции вернул в свои резервы 31 тонну золота

2026-04-24T16:30+0300

экономика

финансы

банки

турция

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

АНКАРА, 24 апр - ПРАЙМ. Около 31 тонны золота вернулось в резервы Центрального банка Турции после истечения срока действия месячного свопа "доллар - золото", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на банкиров. "Своп, заключённый в прошлом месяце, не был продлён, что привело к возврату золота в резервы", - отметили собеседники агентства. По их словам, операция была временной мерой управления ликвидностью, и её завершение отразилось на структуре резервов регулятора. Глава ЦБ Фатих Карахан в конце марта говорил, что регулятор с помощью свопов "золото–валюта" укрепляет валютную ликвидность и использует золото на международных рынках. При этом он подчеркнул, что подобные операции не следует оценивать с точки зрения прибыли. Приоритетом остаются финансовая стабильность и эффективность проводимой политики, пояснял Карахан.

https://1prime.ru/20260422/fitch-869373419.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

