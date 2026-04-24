Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители Турции назвали главной проблемой экономики рост цен на продукты - 24.04.2026, ПРАЙМ
Жители Турции назвали главной проблемой экономики рост цен на продукты
Рост цен на продукты питания стал главной экономической проблемой Турции, следует из опроса исследовательской компании ASAL.
21:35 24.04.2026
 
Жители Турции назвали главной проблемой экономики рост цен на продукты

АНКАРА, 24 апр — ПРАЙМ. Рост цен на продукты питания стал главной экономической проблемой Турции, следует из опроса исследовательской компании ASAL.
Согласно данным исследования, 24,5% респондентов назвали удорожание продуктов основной проблемой экономики. На втором месте — рост арендной платы и цен на жильё (16%), на третьем — высокая инфляция (13,5%).
Среди других значимых факторов опрошенные указали высокие тарифы на электроэнергию, воду и газ (7%), процентные ставки (6,5%) и общее состояние управления экономикой (6%). Уровень безработицы назвали ключевой проблемой 4,4% участников опроса.
Менее значимыми факторами оказались рост цен на топливо и недостатки в производстве (по 4%), налоговая нагрузка и кадровая политика (по 2,5%).
Опрос проводился 11–20 апреля 2026 года среди 2008 человек старше 18 лет по всей Турции методом телефонного интервью. Погрешность составляет около 2% при доверительном уровне 95%.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, сообщал ранее Институт статистики страны (TÜİK).
