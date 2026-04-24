Туроператор назвал стоимости поездки на Маврикий в июне

Стоимость десятидневного тура на Маврикий для российских путешественников в июне начинается от 240 тысяч рублей на одного человека, рассказал РИА Новости... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T08:26+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Стоимость десятидневного тура на Маврикий для российских путешественников в июне начинается от 240 тысяч рублей на одного человека, рассказал РИА Новости генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Что касается цен то, например, в июне сюда можно слетать на 10 ночей с перелетом от 240 тысяч рублей, что довольно привлекательно, но стоит иметь в виду, что это довольно бюджетный отель, не близко к пляжу", - сказал Мурадян о стоимости тура на Маврикий. По его словам, российские туристы отправляются на остров в среднем на 8-10 дней. Мурадян подчеркнул, что Маврикий привлекает туристов уникальной природой, круглогодичным пляжным сезоном, а также очень качественным отельным сервисом. "Так как в основном на острове отдыхают туристы из Западной Европы, которые довольно требовательны", - пояснил собеседник агентства. Спрос на отдых на Маврикии отчасти пострадал из-за конфликта на Ближнем Востоке в связи с тем, что логистика строилась в основном через аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов. Мурадян отметил, что отрасли потребовалось некоторое время, чтобы перестроиться на новые маршруты, в частности через Стамбул. Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. Второй раунд переговоров, который планировали провести 22 апреля, не состоялся.

туризм, бизнес, маврикий, ближний восток, иран