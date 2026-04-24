https://1prime.ru/20260424/tusk-869424040.html
"Говорю о месяцах". Туск дерзко высказался о России
Россия якобы скоро начнет военную операцию против страны-участницы Североатлантического альянса, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
россия
общество
сша
польша
европа
владимир путин
дональд туск
financial times
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_172c9ebbbd2b8b6b383ccd8b8323074c.jpg
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Россия якобы скоро начнет военную операцию против страны-участницы Североатлантического альянса, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск."Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", — заявил он в интервью Financial Times.Туск также выразил опасения, что США могут не прийти на помощь Европе, если такое произойдет.Накануне Wirtualna Polska писала, что Париж и Варшава планируют отработать удары по целям в России с применением ядерного оружия.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_555:0:4928:3280_1920x0_80_0_0_9ad90df445e04880fbde86620ab3d324.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Туск: Россия скоро нападет на страну НАТО