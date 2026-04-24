"Делают невозможным": Залужный резко высказался о ударах ВС России

Как утверждает посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный, российские военные удары по украинской логистике затрудняют подготовку...

2026-04-24T05:32+0300

МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Как утверждает посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный, российские военные удары по украинской логистике затрудняют подготовку наступления Киева. С такими словами он выступил перед студентами Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, о чём свидетельствует видеозапись, размещенная на YouTube-канале школы. "Удары по логистике, они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление", — заявил он.Залужный отметил, что невозможность наступления украинской армии вызывает сомнения в заявлениях киевских властей о якобы отвоёванных территориях. На этой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска атакуют по всем направлениям. Он также указал, что ВСУ пытаются скрыть истинную картину фронта, распространяя ложные сведения о своих достижениях. В декабре 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против высшего военного и политического руководства Украины, включая посла в Британии Валерия Залужного, заочно обвинённого по статье Уголовного кодекса о геноциде.

https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867753013.html

https://1prime.ru/20251201/zaluzhnyy-865108207.html

