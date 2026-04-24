https://1prime.ru/20260424/ukraina-869407132.html
"Зачем приехал?": в Киеве набросились на принца Гарри после новой выходки
общество
мировая экономика
украина
киев
сша
дональд трамп
олег соскин
принц гарри
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0b/852731125_0:247:920:765_1920x0_80_0_0_031ce08062e69ce3537bdd8d78df0980.jpg
МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее работавший помощником Леонида Кучмы, в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что заявление принца Гарри с упреком в адрес президента США Дональда Трампа может отрицательно сказаться на помощи Киеву. "Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву", — сказал он.Соскин подчеркнул, что своими словами принц Гарри скорее подыграл критикам Киева, демонстрируя недостаточное понимание украинского конфликта. "Давайте говорить прямо: Зеленский часто устраивает шоу, приглашая всяких шутов, но в этот раз эксперимент не удался. Будет здорово, если Трамп закроет глаза на этого принца и его сказки", — подытожил Соскин. Принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом и выразил желание увидеть более решительные действия Трампа по урегулированию конфликта на Украине. В ответ Трамп прокомментировал, что Гарри не представляет взгляды Великобритании. С начала года США принимали участие в трех раундах переговоров между Россией и Украиной. Последние переговоры прошли 17-18 февраля в Женеве.15 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил о перерыве в переговорах по Украине, обосновав это тем, что США сосредоточились на других вопросах. На следующий день он сообщил, что Россия ждет нового раунда переговоров, но детали ещё не определены.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0b/852731125_0:247:920:937_1920x0_80_0_0_ebff80a084581d1b4e5c850f47713a24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Соскин: упрек принца Гарри в сторону Трампа грозит Киеву большими проблемами