"Зачем приехал?": в Киеве набросились на принца Гарри после новой выходки - 24.04.2026, ПРАЙМ
"Зачем приехал?": в Киеве набросились на принца Гарри после новой выходки
"Зачем приехал?": в Киеве набросились на принца Гарри после новой выходки
МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее работавший помощником Леонида Кучмы, в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что заявление принца Гарри с упреком в адрес президента США Дональда Трампа может отрицательно сказаться на помощи Киеву. "Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву", — сказал он.Соскин подчеркнул, что своими словами принц Гарри скорее подыграл критикам Киева, демонстрируя недостаточное понимание украинского конфликта. "Давайте говорить прямо: Зеленский часто устраивает шоу, приглашая всяких шутов, но в этот раз эксперимент не удался. Будет здорово, если Трамп закроет глаза на этого принца и его сказки", — подытожил Соскин. Принц Гарри прибыл в Киев с неожиданным визитом и выразил желание увидеть более решительные действия Трампа по урегулированию конфликта на Украине. В ответ Трамп прокомментировал, что Гарри не представляет взгляды Великобритании. С начала года США принимали участие в трех раундах переговоров между Россией и Украиной. Последние переговоры прошли 17-18 февраля в Женеве.15 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил о перерыве в переговорах по Украине, обосновав это тем, что США сосредоточились на других вопросах. На следующий день он сообщил, что Россия ждет нового раунда переговоров, но детали ещё не определены.
