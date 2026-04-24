"Пустился в пляс": в ЕС назвали цель срочной поездки Зеленского на Кипр - 24.04.2026, ПРАЙМ
"Пустился в пляс": в ЕС назвали цель срочной поездки Зеленского на Кипр
2026-04-24T07:52+0300
МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прибыл на Кипр, чтобы лично принять участие в неформальном саммите ЕС и обойти потенциального будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в вопросе получения средств от Брюсселя. Об этом рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. "Он (Зеленский. — Прим. ред.) прибыл на Кипр, чтобы отпраздновать выделение кредита в 90 миллиардов евро и обогнать этого венгерского политика Мадьяра. Это самый крупный кредит, который когда-либо был предоставлен стране, и упустить его Зеленский просто не мог", — сказал он.Христофору добавил, что Зеленский надеется, что Киеву не придётся возвращать этот беспрецедентный займ. "Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть. Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал", — подытожил журналист.Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в саммите ЕС, который проходит в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля. Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что глава партии "Тиса" Петер Мадьяр конкурирует с Зеленским за финансирование от ЕС.Издание отмечало, что Украина находится на грани финансового кризиса и нуждается в помощи от ЕС не позднее мая, тогда как Мадьяр может быть избран венгерским парламентом премьер-министром лишь к середине мая. Недавно в Венгрии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, после подсчета 98,9 процента голосов, оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую партию "Фидес". Первая может получить 136 из 199 мест в парламенте, вторая — 57. Итоги выборов официально утвердят до 18 апреля.
07:52 24.04.2026
 
"Пустился в пляс": в ЕС назвали цель срочной поездки Зеленского на Кипр

Христофору: Зеленский прибыл на Кипр, чтобы опередить Мадьяра в получении денег от ЕС

