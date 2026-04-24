https://1prime.ru/20260424/ukraina-869408769.html
"Пустился в пляс": в ЕС назвали цель срочной поездки Зеленского на Кипр
2026-04-24T07:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прибыл на Кипр, чтобы лично принять участие в неформальном саммите ЕС и обойти потенциального будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в вопросе получения средств от Брюсселя. Об этом рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. "Он (Зеленский. — Прим. ред.) прибыл на Кипр, чтобы отпраздновать выделение кредита в 90 миллиардов евро и обогнать этого венгерского политика Мадьяра. Это самый крупный кредит, который когда-либо был предоставлен стране, и упустить его Зеленский просто не мог", — сказал он.Христофору добавил, что Зеленский надеется, что Киеву не придётся возвращать этот беспрецедентный займ. "Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть. Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал", — подытожил журналист.Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в саммите ЕС, который проходит в Никосии и Айя-Напе 23-24 апреля. Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что глава партии "Тиса" Петер Мадьяр конкурирует с Зеленским за финансирование от ЕС.Издание отмечало, что Украина находится на грани финансового кризиса и нуждается в помощи от ЕС не позднее мая, тогда как Мадьяр может быть избран венгерским парламентом премьер-министром лишь к середине мая. Недавно в Венгрии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, после подсчета 98,9 процента голосов, оппозиционная "Тиса" значительно опережает правящую партию "Фидес". Первая может получить 136 из 199 мест в парламенте, вторая — 57. Итоги выборов официально утвердят до 18 апреля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Христофору: Зеленский прибыл на Кипр, чтобы опередить Мадьяра в получении денег от ЕС