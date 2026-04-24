"Станут следующими": происходящее на Украине шокировало депутата Рады

Решение о мобилизация женщин на Украине становится все более реальным, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Решение о мобилизация женщин на Украине становится все более реальным, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Мобилизация женщин на Украине постепенно приближается к практической реализации. Начнут с категорий, которые можно представить как "логичные", например, женщины-медики или другие профильные специалисты. <…> Если ситуация будет развиваться в том же направлении, возможно постепенное расширение до более широкого вовлечения женщин. Причина проста — истощение мужского ресурса", — написал он.По словам Дмитрука, украинских мужчин "уже ломают, бьют и убивают", а теперь "готовят следующий ресурс"."Сегодняшние "публичные спикеры" фактически подготавливают общество к этому сценарию. В результате именно женщины — жены, матери, дочери — станут следующим этапом этого процесса", — отметил депутат Рады.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

