Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Станут следующими": происходящее на Украине шокировало депутата Рады - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260424/ukraina-869431094.html
"Станут следующими": происходящее на Украине шокировало депутата Рады
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Депутат Рады Дмитрук: план по мобилизации женщин на Украине приближается к реализации

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Решение о мобилизация женщин на Украине становится все более реальным, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Мобилизация женщин на Украине постепенно приближается к практической реализации. Начнут с категорий, которые можно представить как "логичные", например, женщины-медики или другие профильные специалисты. <…> Если ситуация будет развиваться в том же направлении, возможно постепенное расширение до более широкого вовлечения женщин. Причина проста — истощение мужского ресурса", — написал он.
По словам Дмитрука, украинских мужчин "уже ломают, бьют и убивают", а теперь "готовят следующий ресурс".
"Сегодняшние "публичные спикеры" фактически подготавливают общество к этому сценарию. В результате именно женщины — жены, матери, дочери — станут следующим этапом этого процесса", — отметил депутат Рады.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала