https://1prime.ru/20260424/ukraina-869431537.html

Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

Украинцы страдают от действий ТЦК и экономических проблем, в то время как власти страны заняты совершенно другими вопросами, считает экс-премьер Николай Азаров. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T22:30+0300

украина

николай азаров

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Украинцы страдают от действий ТЦК и экономических проблем, в то время как власти страны заняты совершенно другими вопросами, считает экс-премьер Николай Азаров."На Украине идет брожение. На бытовом уровне массы, с одной стороны, очень серьезно зажаты мобилизацией и беспределом ТЦК. С другой стороны, тарифы повышаются и цены невероятно растут, серьезный экономический кризис", — написал он в Telegram-канале.При этом местные элиты больше всего озабочены тем, что последует за неизбежным уходом Зеленского."Это всем уже ясно, и поэтому идут беспрерывные договорняки, соглашения", — отметил Азаров.ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://1prime.ru/20260424/ukraina-869431094.html

https://1prime.ru/20260424/starmer-869431367.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

