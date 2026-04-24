В России зарегистрировали вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка - 24.04.2026, ПРАЙМ
В России зарегистрировали вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка
В России зарегистрировали вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка - 24.04.2026, ПРАЙМ
В России зарегистрировали вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка
Холдинг "Нацимбио" (входит в госкорпорацию "Ростех") зарегистрировал первую российскую вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T09:19+0300
2026-04-24T09:19+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Нацимбио" (входит в госкорпорацию "Ростех") зарегистрировал первую российскую вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых (аАКДС-М ), сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых", - говорится в сообщении. Одна доза препарата способна защитить человека от этих болезней на 10 лет, а действующим веществом в ней является комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка. "Сейчас наши производственные мощности позволяют выпускать до 5 миллионов доз аАКДС-М в год с перспективой дальнейшего роста. В течение года мы сможем полностью закрыть текущие потребности рынка", – рассказал заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров. В пресс-службе отметили, что клинические исследования вакцины проводились на базе 10 российских научных центров при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Через месяц после вакцинации у большинства участников выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу. При этом отмечалась хорошая и очень хорошая переносимость вакцины. В ближайшее время планируется проведения клинических исследований с участием детей. "Ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов", – указал советник по науке "Нацимбио" Игорь Никитин. "Наличие отечественного производства полного цикла может стать значимым фактором для включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок и пересмотра подходов к профилактике коклюша, в том числе с введением дополнительных ревакцинаций у взрослых каждые 10 лет", - добавил Никитин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863834825_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8b0bfba7cffa4232a08d4701f462838c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, бизнес, общество , ростех, минздрав
Здоровье, Бизнес, Общество , Ростех, Минздрав
09:19 24.04.2026
 
В России зарегистрировали вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

Зарегистрирована первая российская вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Нацимбио" (входит в госкорпорацию "Ростех") зарегистрировал первую российскую вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых (аАКДС-М ), сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых", - говорится в сообщении.
Медицинский работник держит шприц - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Три пептидные вакцины от колоректального рака готовы, сообщили в ФМБА
25 февраля, 10:53
Одна доза препарата способна защитить человека от этих болезней на 10 лет, а действующим веществом в ней является комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка.
"Сейчас наши производственные мощности позволяют выпускать до 5 миллионов доз аАКДС-М в год с перспективой дальнейшего роста. В течение года мы сможем полностью закрыть текущие потребности рынка", – рассказал заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров.
В пресс-службе отметили, что клинические исследования вакцины проводились на базе 10 российских научных центров при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.
Вакцинация, прививка
Минздрав планирует создать вакцину против рака поджелудочной железы
25 февраля, 10:36
Через месяц после вакцинации у большинства участников выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу. При этом отмечалась хорошая и очень хорошая переносимость вакцины. В ближайшее время планируется проведения клинических исследований с участием детей.
"Ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов", – указал советник по науке "Нацимбио" Игорь Никитин.
"Наличие отечественного производства полного цикла может стать значимым фактором для включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок и пересмотра подходов к профилактике коклюша, в том числе с введением дополнительных ревакцинаций у взрослых каждые 10 лет", - добавил Никитин.
 
