https://1prime.ru/20260424/vaktsina-869410173.html

В России зарегистрировали вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

2026-04-24T09:19+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863834825_0:0:3153:1773_1920x0_80_0_0_07695cdc9f66007a2849a7cc82e80fa7.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Нацимбио" (входит в госкорпорацию "Ростех") зарегистрировал первую российскую вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых (аАКДС-М ), сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых", - говорится в сообщении. Одна доза препарата способна защитить человека от этих болезней на 10 лет, а действующим веществом в ней является комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка. "Сейчас наши производственные мощности позволяют выпускать до 5 миллионов доз аАКДС-М в год с перспективой дальнейшего роста. В течение года мы сможем полностью закрыть текущие потребности рынка", – рассказал заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров. В пресс-службе отметили, что клинические исследования вакцины проводились на базе 10 российских научных центров при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Через месяц после вакцинации у большинства участников выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу. При этом отмечалась хорошая и очень хорошая переносимость вакцины. В ближайшее время планируется проведения клинических исследований с участием детей. "Ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов", – указал советник по науке "Нацимбио" Игорь Никитин. "Наличие отечественного производства полного цикла может стать значимым фактором для включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок и пересмотра подходов к профилактике коклюша, в том числе с введением дополнительных ревакцинаций у взрослых каждые 10 лет", - добавил Никитин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, бизнес, общество , ростех, минздрав