"Оккупация скоро". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра

"Оккупация скоро". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра - 24.04.2026, ПРАЙМ

"Оккупация скоро". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра

Брюссель будет управлять Венгрией после поражения Виктора Орбана, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T17:05+0300

2026-04-24T17:05+0300

2026-04-24T17:06+0300

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Брюссель будет управлять Венгрией после поражения Виктора Орбана, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Оккупационный режим Брюсселя скоро будет в Венгрии. И этого никак не избежать", — написал он в социальной сети X.По мнению Кошковича, венгерскую республику теперь ждет тяжелое десятилетие.Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.

https://1prime.ru/20260424/es-869423345.html

венгрия

брюссель

мировая экономика, венгрия, брюссель, виктор орбан