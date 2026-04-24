"Оккупация скоро". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра
"Оккупация скоро". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра - 24.04.2026, ПРАЙМ
"Оккупация скоро". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра
Брюссель будет управлять Венгрией после поражения Виктора Орбана, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
2026-04-24T17:05+0300
2026-04-24T17:06+0300
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Брюссель будет управлять Венгрией после поражения Виктора Орбана, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Оккупационный режим Брюсселя скоро будет в Венгрии. И этого никак не избежать", — написал он в социальной сети X.По мнению Кошковича, венгерскую республику теперь ждет тяжелое десятилетие.Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.
венгрия
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венгрия, брюссель, виктор орбан
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан
"Оккупация скоро". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра
Кошкович: Венгрия будет под оккупацией Брюсселя после ухода Орбана