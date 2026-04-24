Россельхознадзор будет проверять качество импортируемого из Сербии вина - 24.04.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор будет проверять качество импортируемого из Сербии вина
2026-04-24T16:23+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россельхознадзор теперь сможет проверять качество импортируемого из Сербии вина и подтверждать соответствие технологий его производства российским требованиям, сообщило ведомство. В пятницу представители Россельхознадзора приняли участие в 21-м заседании межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "С министром сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драганом Гламочичем был подписан меморандум о сотрудничестве в отношении вина и иной винодельческой продукции, согласно которому Россельхознадзор сможет проверять качество вина, импортируемого из Сербии, и подтверждать соответствие технологий его производства требованиям России", - говорится в сообщении. Ведомство отметило, что в ходе консультаций стороны также договорились о продолжении сотрудничества в части торговли семенами и посадочным материалом и тесном взаимодействии лабораторий. Помимо этого, заместитель руководителя Россельхознадзора Роман Милорадов призвал активизировать усилия по интеграции информационных систем России и Сербии. Это позволит надзорным органам напрямую обмениваться фитосанитарными и ветеринарными сертификатами, что исключит возможность фальсификации и в перспективе ускорит прохождение досмотра на границе. Милорадов подчеркнул, что Россельхознадзор, со своей стороны, делает все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственные и безопасные поставки сельхозпродукции из Сербии в Россию. В марте министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что поставки вина из Сербии в Россию являются перспективным направлением сотрудничества двух стран и что РФ заинтересована в поставках сельхозпродукции из Сербии.
16:23 24.04.2026
 
