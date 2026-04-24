Россельхознадзор будет проверять качество импортируемого из Сербии вина
Россельхознадзор будет проверять качество импортируемого из Сербии вина - 24.04.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор будет проверять качество импортируемого из Сербии вина
Россельхознадзор теперь сможет проверять качество импортируемого из Сербии вина и подтверждать соответствие технологий его производства российским требованиям,... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T16:23+0300
2026-04-24T16:23+0300
2026-04-24T16:23+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россельхознадзор теперь сможет проверять качество импортируемого из Сербии вина и подтверждать соответствие технологий его производства российским требованиям, сообщило ведомство. В пятницу представители Россельхознадзора приняли участие в 21-м заседании межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "С министром сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драганом Гламочичем был подписан меморандум о сотрудничестве в отношении вина и иной винодельческой продукции, согласно которому Россельхознадзор сможет проверять качество вина, импортируемого из Сербии, и подтверждать соответствие технологий его производства требованиям России", - говорится в сообщении. Ведомство отметило, что в ходе консультаций стороны также договорились о продолжении сотрудничества в части торговли семенами и посадочным материалом и тесном взаимодействии лабораторий. Помимо этого, заместитель руководителя Россельхознадзора Роман Милорадов призвал активизировать усилия по интеграции информационных систем России и Сербии. Это позволит надзорным органам напрямую обмениваться фитосанитарными и ветеринарными сертификатами, что исключит возможность фальсификации и в перспективе ускорит прохождение досмотра на границе. Милорадов подчеркнул, что Россельхознадзор, со своей стороны, делает все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственные и безопасные поставки сельхозпродукции из Сербии в Россию. В марте министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что поставки вина из Сербии в Россию являются перспективным направлением сотрудничества двух стран и что РФ заинтересована в поставках сельхозпродукции из Сербии.
россия, сербия, рф, максим решетников, россельхознадзор
Экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, РФ, Максим Решетников, Россельхознадзор
Россельхознадзор будет проверять качество импортируемого из Сербии вина
Россельхознадзор теперь будет проверять качество импортируемого из Сербии вина
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россельхознадзор теперь сможет проверять качество импортируемого из Сербии вина и подтверждать соответствие технологий его производства российским требованиям, сообщило ведомство.
В пятницу представители Россельхознадзора
приняли участие в 21-м заседании межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"С министром сельского, лесного и водного хозяйства Сербии
Драганом Гламочичем был подписан меморандум о сотрудничестве в отношении вина и иной винодельческой продукции, согласно которому Россельхознадзор сможет проверять качество вина, импортируемого из Сербии, и подтверждать соответствие технологий его производства требованиям России", - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что в ходе консультаций стороны также договорились о продолжении сотрудничества в части торговли семенами и посадочным материалом и тесном взаимодействии лабораторий.
Помимо этого, заместитель руководителя Россельхознадзора Роман Милорадов призвал активизировать усилия по интеграции информационных систем России и Сербии. Это позволит надзорным органам напрямую обмениваться фитосанитарными и ветеринарными сертификатами, что исключит возможность фальсификации и в перспективе ускорит прохождение досмотра на границе.
Минпромторг: планов расширить проект "российской полки" на алкоголь нет
Милорадов подчеркнул, что Россельхознадзор, со своей стороны, делает все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственные и безопасные поставки сельхозпродукции из Сербии в Россию.
В марте министр экономического развития России Максим Решетников
заявил, что поставки вина из Сербии в Россию являются перспективным направлением сотрудничества двух стран и что РФ
заинтересована в поставках сельхозпродукции из Сербии.