Украинские военные пожаловались на невыплату довольствия

2026-04-24T07:06+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Военнослужащие 21-й бригады ВСУ, которые обороняют Мирополье в Сумской области, жалуются, что их командование не выплачивает положенное им денежное довольствие, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, отвечающей за оборону Мирополья, жалуются в соцсетях, что командование не выплачивает им положенное довольствие", - говорится в сообщении. Собеседник агентства уточнил, что украинские военнослужащие этой бригады вообще не получают денег за нахождение в госпитале по ранению. При этом максимальная зарплата командира роты, выполняющего задачи в Сумской области, составляет около 100 тысяч гривен (170 тысяч рублей).

