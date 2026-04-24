https://1prime.ru/20260424/volodin-869404500.html

Володин назвал создание правовой базы технологического будущего вызовом - 24.04.2026, ПРАЙМ

Создание правовой базы технологического будущего является новым вызовом для законодателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T01:51+0300

технологии

экономика

россия

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869404500.jpg?1776984713

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Создание правовой базы технологического будущего является новым вызовом для законодателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Новые вызовы для законодателей - создание правовой базы технологического будущего. Это касается цифровизации, робототехники, искусственного интеллекта, оперирования большими данными, генной инженерии, биотехнологий. Во всех этих областях возникают вопросы защиты прав человека и конституционных принципов", - написал Володин в статье о развитии парламентаризма, опубликованной в "Российской газете". Он отметил, что важно развивать морально-этическую экспертизу законодательства, в том числе вводить правовые ограничения на применение тех или иных технологий, если они несут в себе угрозу разрушения человеческой личности. "Именно поэтому в новую технологическую эпоху в работе Государственной думы будет возрастать значимость таких понятий, как совесть, наши традиционные ценности, человеческая мораль, человеколюбие, вера в свои силы и в свою страну", - добавил Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия сегодня переживает период вызовов, угроз и санкций, кроме того, внешнее давление беспрецедентно. "Отвечая на них, депутаты Государственной думы, политические фракции не ушли в пустословие, бессмысленные дрязги и конфликты, как зачастую бывало, а объединились вокруг президента, вокруг решения задач защиты страны и интересов ее граждан", - указал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

