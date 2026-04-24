Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин назвал создание правовой базы технологического будущего вызовом - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260424/volodin-869404500.html
Володин назвал создание правовой базы технологического будущего вызовом
Создание правовой базы технологического будущего является новым вызовом для законодателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
технологии
экономика
россия
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869404500.jpg?1776984713
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Володин назвал создание правовой базы технологического будущего новым вызовом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Создание правовой базы технологического будущего является новым вызовом для законодателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Новые вызовы для законодателей - создание правовой базы технологического будущего. Это касается цифровизации, робототехники, искусственного интеллекта, оперирования большими данными, генной инженерии, биотехнологий. Во всех этих областях возникают вопросы защиты прав человека и конституционных принципов", - написал Володин в статье о развитии парламентаризма, опубликованной в "Российской газете".
Он отметил, что важно развивать морально-этическую экспертизу законодательства, в том числе вводить правовые ограничения на применение тех или иных технологий, если они несут в себе угрозу разрушения человеческой личности.
"Именно поэтому в новую технологическую эпоху в работе Государственной думы будет возрастать значимость таких понятий, как совесть, наши традиционные ценности, человеческая мораль, человеколюбие, вера в свои силы и в свою страну", - добавил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия сегодня переживает период вызовов, угроз и санкций, кроме того, внешнее давление беспрецедентно.
"Отвечая на них, депутаты Государственной думы, политические фракции не ушли в пустословие, бессмысленные дрязги и конфликты, как зачастую бывало, а объединились вокруг президента, вокруг решения задач защиты страны и интересов ее граждан", - указал он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала