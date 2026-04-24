Володин рассказал о целях депутатской работы

Цель депутатской работы - не просто принимать законы, а решать конкретные проблемы людей, и в редких случаях, когда закон оказывается неэффективным, необходимо...

2026-04-24T02:10+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Цель депутатской работы - не просто принимать законы, а решать конкретные проблемы людей, и в редких случаях, когда закон оказывается неэффективным, необходимо провести работу над ошибками и внести коррективы с учетом мнения избирателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Цель депутатской работы - не просто принять закон, а решить конкретную проблему людей. Если - что редко случается - закон неэффективен, значит, мы должны провести работу над ошибками и внести соответствующие коррективы с учетом мнения наших избирателей. Продолжим руководствоваться этими принципами", - написал Володин в статье о развитии парламентаризма, опубликованной в "Российской газете". Он отметил, что усилен парламентский контроль, в том числе благодаря качественному изменению взаимоотношений со Счетной палатой, выросло количество законов прямого действия, и депутаты теперь "не просто голосуют" - они следят за тем, как принятые решения работают на местах. "Перед страной стоит большое количество задач. Это требует от парламента особой ответственности, повышения интенсивности работы и эффективности законотворчества. Главное - развитие страны, улучшение жизни людей, решение социальных запросов общества. Повышать качество законов для нас - значит в первую очередь принимать решения, которых более всего ждут граждане. Именно для этого работает Государственная дума, а депутаты понимают меру своей ответственности", - добавил председатель Госдумы. По словам Володина, за годы политическая система прошла большой путь, показала свою эффективность, причем, что особенно важно, в периоды серьезных вызовов, а также сформированы процедуры, нормы и правила, которые составляют суть демократии, опирающейся на национальные и духовные традиции. "Напомню, что в соответствии с конституцией Государственная дума - представительный и законодательный орган Российской Федерации. В первую очередь - представительный. Это не случайно. Наша прямая обязанность - не только рассматривать проекты законов, работать в рамках комитетов и комиссий, но и поддерживать связь с избирателями, встречаться с ними, рассматривать их обращения, то есть обеспечивать обратную связь с людьми", - пояснил он.

