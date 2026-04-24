Володин рассказал о поддержке всех фракций при принятии законопроектов - 24.04.2026, ПРАЙМ
Володин рассказал о поддержке всех фракций при принятии законопроектов
Более 70% законопроектов принимаются при поддержке всех думских фракций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T04:50+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Более 70% законопроектов принимаются при поддержке всех думских фракций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Цифры говорят сами за себя. Более 70 процентов законопроектов принимаются при поддержке всех фракций. Стало больше межфракционных инициатив. Авторами отдельных проектов по ключевым темам становятся практически все депутаты Государственной думы", - написал Володин в статье о развитии парламентаризма, опубликованной в "Российской газете". Он напомнил, что сегодня в Госдуме пять политических фракций, из них четыре - оппозиционные. По словам Володина, несмотря на разность позиций, "думская конкуренция" между фракциями не перерастает во вражду. "У нас есть общенациональные цели: суверенитет, безопасность, развитие экономики, социальная стабильность", - отметил он. Председатель Госдумы добавил, что мощным объединяющим фактором стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. По его словам, с 2022 года в этой сфере принято 164 федеральных закона. "Ради достижения этих высоких целей все политические силы, представленные в Государственной думе, готовы сотрудничать и поддерживать курс президента страны", - подчеркнул Володин. Политик отметил, что в 2020 году россияне поддержали инициативу президента РФ Владимира Путина о внесении комплекса важных поправок к конституции РФ. "Они отвечают требованиям времени и продиктованы задачами дальнейшего развития России. Сегодня очевидно, насколько они были необходимы", - добавил председатель Госдумы. Он уточнил, что в рамках поправок президент часть своих полномочий передал гражданам, чтобы они через своих представителей - депутатов - решали вопросы формирования правительства и спрашивали с исполнительной власти. "Мы вышли на качественно новый уровень взаимодействия с правительством. Это повысило ответственность законодательной и исполнительной властей не только друг перед другом, но и перед обществом в целом. А это, в свою очередь, жизненно необходимо для достижения национальных целей развития", - подчеркнул Володин.
04:50 24.04.2026
 
