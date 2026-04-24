ВС России уничтожили подземные укрепления ВСУ в Запорожской области

2026-04-24T06:44+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. ТОС-1А "Солнцепек" 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожила термобарическими снарядами подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Расчет ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожил подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области. В результате залпа и объемных взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила противника уничтожены", - говорится в сообщении. Как отметили в Минобороны, российские разведывательные дроны обнаружили масштабный подземный укрепленный комплекс ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области. Впоследствии координаты обнаруженных целей были переданы расчету ТОС-1А "Солнцепек" для нанесения массированного удара.

