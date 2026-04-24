ВТБ снизил ставки по потребкредитам

Вслед за решением Банка России снизить ключевую ставку ВТБ снизил ставки по потребкредитам на 0,9 процентного пункта, сообщил банк.

2026-04-24T13:57+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вслед за решением Банка России снизить ключевую ставку ВТБ снизил ставки по потребкредитам на 0,9 процентного пункта, сообщил банк."Вслед за решением ЦБ снизить ключевую ставку ВТБ уменьшил ставки по потребкредитам на 0,9 процентного пункта. Банк будет рассматривать улучшение условий и по другим кредитам", - говорится в сообщении.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.Помимо снижения процентных ставок по кредитам наличными для новых и действующих клиентов, банк улучшил условия их рефинансирования. Теперь, как сообщает кредитная организация, подать заявку можно уже через четыре месяца после получения предыдущего кредита – ранее этот срок составлял полгода."Это особенно востребовано на фоне поэтапного снижения ставок по кредитам на розничном рынке. Предложение распространяется на кредиты, оформленные в других банках, клиенты могут объединить до шести займов", - указывает банк.Отмечается, что следуя за сигналом ЦБ, ВТБ в этом году несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке. При первоначальном взносе до 50,1% процентная ставка снизилась с начала года на 3.3 п.п., при взносе более 50,1% - на 4.3 п.п. Ставки по автокредитам с начала года снизились в среднем на 3,3 п.п., говорится в материалах."Банки смягчают условия кредитования вслед за решением ЦБ и конкурируют теперь не только ставкой по новым кредитам – возвращаются программы рефинансирования. Все чаще берут деньги не на спонтанные покупки, а на долгосрочные цели – жилье, его обустройство, ремонт, образование или покупка авто. Россияне стали вдумчивее относиться к займам и примерять их "в долгую", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.Также отмечается, что основной фокус вкладчиков остается на краткосрочных вкладах: свыше 70% депозитов в ВТБ размещены на 2–3 месяца в апреле. Однако на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки клиенты начинают проявлять интерес к более длинным срокам, чтобы зафиксировать двузначную доходность."В целом объем депозитов на рынке продолжает расти, но заметно более скромными темпами. Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде апреля снизилась до 13,39%. В мае этот показатель может сократиться до 13% по краткосрочным депозитам, а по среднесрочным будет еще ниже", - заключил банк.

