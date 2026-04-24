Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ снизил ставки по потребкредитам - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260424/vtb-869417155.html
2026-04-24T13:57+0300
2026-04-24T14:24+0300
банки
финансы
банк россия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/21/834032160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20bb23d49082d555b7038f4fbffd422c.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/21/834032160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6f4dc3d244448a5c43e5a5b6ad3300b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, банк россия, втб
Банки, Финансы, банк Россия, ВТБ
13:57 24.04.2026 (обновлено: 14:24 24.04.2026)
 
ВТБ снизил ставки по потребкредитам

ВТБ снизил ставки по потребкредитам на 0,9 процентного пункта

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Отделение банка "ВТБ". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вслед за решением Банка России снизить ключевую ставку ВТБ снизил ставки по потребкредитам на 0,9 процентного пункта, сообщил банк.
"Вслед за решением ЦБ снизить ключевую ставку ВТБ уменьшил ставки по потребкредитам на 0,9 процентного пункта. Банк будет рассматривать улучшение условий и по другим кредитам", - говорится в сообщении.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
Помимо снижения процентных ставок по кредитам наличными для новых и действующих клиентов, банк улучшил условия их рефинансирования. Теперь, как сообщает кредитная организация, подать заявку можно уже через четыре месяца после получения предыдущего кредита – ранее этот срок составлял полгода.
"Это особенно востребовано на фоне поэтапного снижения ставок по кредитам на розничном рынке. Предложение распространяется на кредиты, оформленные в других банках, клиенты могут объединить до шести займов", - указывает банк.
Отмечается, что следуя за сигналом ЦБ, ВТБ в этом году несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке. При первоначальном взносе до 50,1% процентная ставка снизилась с начала года на 3.3 п.п., при взносе более 50,1% - на 4.3 п.п. Ставки по автокредитам с начала года снизились в среднем на 3,3 п.п., говорится в материалах.
"Банки смягчают условия кредитования вслед за решением ЦБ и конкурируют теперь не только ставкой по новым кредитам – возвращаются программы рефинансирования. Все чаще берут деньги не на спонтанные покупки, а на долгосрочные цели – жилье, его обустройство, ремонт, образование или покупка авто. Россияне стали вдумчивее относиться к займам и примерять их "в долгую", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Также отмечается, что основной фокус вкладчиков остается на краткосрочных вкладах: свыше 70% депозитов в ВТБ размещены на 2–3 месяца в апреле. Однако на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки клиенты начинают проявлять интерес к более длинным срокам, чтобы зафиксировать двузначную доходность.
"В целом объем депозитов на рынке продолжает расти, но заметно более скромными темпами. Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде апреля снизилась до 13,39%. В мае этот показатель может сократиться до 13% по краткосрочным депозитам, а по среднесрочным будет еще ниже", - заключил банк.
БанкиФинансыбанк РоссияВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала