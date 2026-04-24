Мессенджер Илона Маска пропал из App Store

Мессенджер Илона Маска XChat пропал из магазина мобильных приложений App Store до официального выхода приложения, обратило внимание РИА Новости. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T12:14+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мессенджер Илона Маска XChat пропал из магазина мобильных приложений App Store до официального выхода приложения, обратило внимание РИА Новости. В июне Маск анонсировал запуск XChat - мессенджера на платформе соцсети X. По его словам, мессенджер будет наделен функциями шифрования, удаления сообщений, а также возможностью отправки любых файлов, включая аудио- и видеозвонки. Ранее в магазине приложений для операционной системы iOS у мессенджера была отдельная страница - пользователь мог прочитать описание, посмотреть разработчика, дату выхода и предустановить сам XChat на устройство. При этом дата релиза мессенджера в App Store изначально была указана 17 апреля, после она поменялась на 23-е число. Однако сейчас приложение вовсе пропало.

