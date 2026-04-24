https://1prime.ru/20260424/xchat--869414705.html
Мессенджер Илона Маска пропал из App Store
Мессенджер Илона Маска пропал из App Store - 24.04.2026, ПРАЙМ
Мессенджер Илона Маска пропал из App Store
Мессенджер Илона Маска XChat пропал из магазина мобильных приложений App Store до официального выхода приложения, обратило внимание РИА Новости. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T12:14+0300
2026-04-24T12:14+0300
2026-04-24T12:14+0300
технологии
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_0:59:807:513_1920x0_80_0_0_ff3f1e11fae3d30e6e7399730bda656d.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мессенджер Илона Маска XChat пропал из магазина мобильных приложений App Store до официального выхода приложения, обратило внимание РИА Новости. В июне Маск анонсировал запуск XChat - мессенджера на платформе соцсети X. По его словам, мессенджер будет наделен функциями шифрования, удаления сообщений, а также возможностью отправки любых файлов, включая аудио- и видеозвонки. Ранее в магазине приложений для операционной системы iOS у мессенджера была отдельная страница - пользователь мог прочитать описание, посмотреть разработчика, дату выхода и предустановить сам XChat на устройство. При этом дата релиза мессенджера в App Store изначально была указана 17 апреля, после она поменялась на 23-е число. Однако сейчас приложение вовсе пропало.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_23:0:784:571_1920x0_80_0_0_a19d262247926f0ba29d527c3c368184.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск
Мессенджер Илона Маска пропал из App Store
Мессенджер Илона Маска XChat исчез из App Store
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мессенджер Илона Маска XChat пропал из магазина мобильных приложений App Store до официального выхода приложения, обратило внимание РИА Новости.
В июне Маск анонсировал запуск XChat - мессенджера на платформе соцсети X. По его словам, мессенджер будет наделен функциями шифрования, удаления сообщений, а также возможностью отправки любых файлов, включая аудио- и видеозвонки.
Ранее в магазине приложений для операционной системы iOS у мессенджера была отдельная страница - пользователь мог прочитать описание, посмотреть разработчика, дату выхода и предустановить сам XChat на устройство.
При этом дата релиза мессенджера в App Store изначально была указана 17 апреля, после она поменялась на 23-е число. Однако сейчас приложение вовсе пропало.
