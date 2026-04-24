Страховщики предупредили о риске возвращения заморозков, убивающих посевы

Страховщики предупредили о риске возвращения заморозков, убивающих посевы - 24.04.2026, ПРАЙМ

Страховщики предупредили о риске возвращения заморозков, убивающих посевы

Начало сельскохозяйственного сезона в России может повторить сценарий последних двух лет: после относительно теплой весны в европейской части страны вновь... | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T14:49+0300

2026-04-24T14:49+0300

2026-04-24T14:49+0300

МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Начало сельскохозяйственного сезона в России может повторить сценарий последних двух лет: после относительно теплой весны в европейской части страны вновь приходят возвратные заморозки. Это актуализирует необходимость оперативной страховой защиты будущего урожая, предупредил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.По его словам, в Белгородской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях после периода мартовских "температурных качелей" в апреле вновь фиксируются ночные понижения температуры ниже нуля. "Пока что ситуация на местах оценивается регионами как относительно благоприятная, но нужно помнить, что даже кратковременное понижение температуры до отрицательных значений способно вызвать повреждение сельхозкультур и снижение урожайности", — отметил Биждов.Он напомнил, что гибель сельхозкультур от заморозков и вымерзания в 2024–2025 годах привела к страховым выплатам аграриям на сумму более 4,7 млрд рублей.Эксперты НСА также отмечают нехарактерную ситуацию для регионов Верхнего Поволжья и северо-востока Черноземья. Прорыв холодных масс со Среднего Урала 19–20 апреля вызвал резкое снижение температуры и обильные снегопады. Снежный покров местами достиг 20 см (Нижегородская область). В 2024–2025 годах аграрии этих регионов получили 130 млн рублей страховых выплат, из которых 116 млн пришлись на Пермский край.По данным на 1 апреля, в России застраховано 6,8 млн га посевов, из них 6,6 млн га — озимые. Яровой сев начали страховать аграрии 16 регионов, заключив договоры на 223 тыс. га. Лидируют Амурская область (73 тыс. га), Краснодарский край (41 тыс. га) и Вологодская область (27 тыс. га)."В последние годы мы все чаще наблюдаем развитие нехарактерных агрометеорологических сценариев — переувлажнение или засуха приходят в нетипичные периоды, растет разрушительность циклонов. Рекомендуем аграриям включать в страховой полис все риски", — заключил президент НСА.

https://1prime.ru/20260423/vyplaty-869367376.html

ростовская область

нижегородская область

пермский край

бизнес, ростовская область, нса, нижегородская область, пермский край, посевная, заморозки