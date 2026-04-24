Эксперт: запуск инвестиционного цикла требует более решительных шагов ЦБ

2026-04-24T00:30+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Запуск инвестиционного цикла требует более решительных шагов Банка России по снижению ключевой ставки, такое мнение РИА Новости высказал глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. Заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта – до 14,5%. Среди аргументов в пользу такого решения они называют замедление роста экономической активности, снижение инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса и замедление темпов инфляции. "Сегодня рынок ждет от ЦБ РФ снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, но, по нашей оценке, для запуска поставленной на паузу инвестиционной активности бизнеса необходим более решительный шаг по ее снижению", - отметил Лазутин. По его словам, семь предыдущих снижений ключевой ставки уменьшили стоимость заемных средств для реального сектора, но пока не приблизили бизнес к "разблокировке" инвестиционной активности. Он напомнил, что по данным последнего мониторинга предприятий ЦБ РФ, инвестиционная активность бизнеса в первом квартале текущего года сократилась на 4,8 пункта. "Это говорит о том, что бизнес до сих пор находится в выжидательной позиции, инвестпланы у компаний есть, но они пока держат их на паузе. Возобновление инвестиционной активности бизнеса необходимо для стабильного экономического роста", - прокомментировал эксперт. Основными причинами заморозки инвестпланов Лазутин назвал экономическую неопределенность, сохраняющуюся высокую стоимость заемных капиталов и отсутствие у многих компаний собственных средств на развитие. Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд – до 15%, повторив февральский шаг в 0,5 процентного пункта.

