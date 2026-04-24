https://1prime.ru/20260424/zhitel-869405914.html
Житель освобожденного Димитрова рассказал об атаке дронов ВСУ
Житель освобожденного Димитрова в ДНР рассказал РИА Новости, что дроны ВСУ целенаправленно атаковали мирное население на улицах города. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T04:10+0300
общество
украина
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869405914.jpg?1776993051
ДОНЕЦК, 24 апр - ПРАЙМ. Житель освобожденного Димитрова в ДНР рассказал РИА Новости, что дроны ВСУ целенаправленно атаковали мирное население на улицах города.
"Когда еще россияне были далеко, Украина просто нас обстреливала. (Мы - ред.) шли на улице, дрон летел со стороны Украины. Сначала завис, увидел (нас - ред.) и целенаправленно полетел в нас. Видно было, что (мы - ред.) мирные", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате атаки беспилотника получил перелом ног в трех местах, также пострадал его сын, находившийся поблизости. Из-за травм мужчину какое-то время не могли эвакуировать из города, пока он находился дома, ему помогали соседи: они делали ему перевязки.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
