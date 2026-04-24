Житель освобожденного Димитрова рассказал об атаке дронов ВСУ

Житель освобожденного Димитрова в ДНР рассказал РИА Новости, что дроны ВСУ целенаправленно атаковали мирное население на улицах города.

2026-04-24T04:10+0300

ДОНЕЦК, 24 апр - ПРАЙМ. Житель освобожденного Димитрова в ДНР рассказал РИА Новости, что дроны ВСУ целенаправленно атаковали мирное население на улицах города. "Когда еще россияне были далеко, Украина просто нас обстреливала. (Мы - ред.) шли на улице, дрон летел со стороны Украины. Сначала завис, увидел (нас - ред.) и целенаправленно полетел в нас. Видно было, что (мы - ред.) мирные", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате атаки беспилотника получил перелом ног в трех местах, также пострадал его сын, находившийся поблизости. Из-за травм мужчину какое-то время не могли эвакуировать из города, пока он находился дома, ему помогали соседи: они делали ему перевязки. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.

