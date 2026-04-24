Цены на золото готовятся завершить неделю снижением

Биржевая цена на золото растет в пятницу вечером, однако неделю может завершить в минусе, следует из данных торгов.

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет в пятницу вечером, однако неделю может завершить в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.34 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 23,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48% - до 4746,61 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,7% - до 76,033 доллара за унцию. С понедельника золото подешевело на 2,6%. Три предыдущие недели стоимость драгоценного металла росла. По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), снижение цен на золото связано с ростом нефтяных котировок. "Как и в предыдущие дни, динамика цен на золота связана с ценами на нефть… По всей видимости, это связано с возможным возобновлением переговоров между Ираном и США", - цитирует Стауново агентство Рейтер. В пятницу инвесторы оценивали американскую макростатистику. Согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле сократился до 49,8 пункта с уровня марта в 53,3 пункта. Предварительная оценка показала снижение значения до 47,6 пункта.

