https://1prime.ru/20260425/aliev-869441546.html
Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку допускает совместное с Украиной производство военно-промышленной продукции. | 25.04.2026, ПРАЙМ
вооружения
промышленность
россия
азербайджан
баку
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a49a5ad11d2d82819827fd5a0f76cb9.jpg
БАКУ, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку допускает совместное с Украиной производство военно-промышленной продукции. В городе Габала в Азербайджане в субботу прошла встреча Алиева и Владимира Зеленского. Алиев сообщил, что "состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества", добавив, что "имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере". Также обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической сфере.
https://1prime.ru/20260425/ukraina-869441095.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f106d9f8c6fcbe18ef7ea1d07001a053.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Азербайджан допустил совместное с Украиной производство ВПК
"Зеленскому пора уступить". Происходящее на Украине напугало Запад