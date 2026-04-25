Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК - 25.04.2026, ПРАЙМ
Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку допускает совместное с Украиной производство военно-промышленной продукции. | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T16:39+0300
16:39 25.04.2026
 
Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

Азербайджан допустил совместное с Украиной производство ВПК

БАКУ, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку допускает совместное с Украиной производство военно-промышленной продукции.
В городе Габала в Азербайджане в субботу прошла встреча Алиева и Владимира Зеленского.
Алиев сообщил, что "состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества", добавив, что "имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере".
Также обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической сфере.
