https://1prime.ru/20260425/burjatija-869434503.html
В Бурятии возобновились работы по поиску попавших под лавину туристов - 25.04.2026, ПРАЙМ
Работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии возобновлены, выдвинулась группа из 15 спасателей, информирует ГУМЧС России по Республике Бурятия. | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T03:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869434503.jpg?1777077091
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии возобновлены, выдвинулась группа из 15 спасателей, информирует ГУМЧС России по Республике Бурятия.
Ранее МЧС региона сообщало, что из-за метеоусловий и сложного рельефа работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии отложены до наступления светлого времени суток.
"Поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска ещё трёх туристов", - говорится в сообщении в канале МЧС Бурятии на платформе "Макс".
По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также было обнаружено тело ещё одного туриста данной группы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
