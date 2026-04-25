В Бурятии возобновились работы по поиску попавших под лавину туристов - 25.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260425/burjatija-869434503.html
В Бурятии возобновились работы по поиску попавших под лавину туристов
туризм
бизнес
россия
бурятия
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869434503.jpg?1777077091
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии возобновлены, выдвинулась группа из 15 спасателей, информирует ГУМЧС России по Республике Бурятия. Ранее МЧС региона сообщало, что из-за метеоусловий и сложного рельефа работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии отложены до наступления светлого времени суток. "Поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска ещё трёх туристов", - говорится в сообщении в канале МЧС Бурятии на платформе "Макс". По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также было обнаружено тело ещё одного туриста данной группы.
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, бурятия, мчс
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, МЧС
03:31 25.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии возобновлены, выдвинулась группа из 15 спасателей, информирует ГУМЧС России по Республике Бурятия.
Ранее МЧС региона сообщало, что из-за метеоусловий и сложного рельефа работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии отложены до наступления светлого времени суток.
"Поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска ещё трёх туристов", - говорится в сообщении в канале МЧС Бурятии на платформе "Макс".
По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также было обнаружено тело ещё одного туриста данной группы.
 
ТуризмБизнесРОССИЯБурятияМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала