В Бурятии возобновились работы по поиску попавших под лавину туристов

В Бурятии возобновились работы по поиску попавших под лавину туристов - 25.04.2026, ПРАЙМ

В Бурятии возобновились работы по поиску попавших под лавину туристов

Работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии возобновлены, выдвинулась группа из 15 спасателей, информирует ГУМЧС России по Республике Бурятия. | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T03:31+0300

2026-04-25T03:31+0300

2026-04-25T03:31+0300

туризм

бизнес

россия

бурятия

мчс

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии возобновлены, выдвинулась группа из 15 спасателей, информирует ГУМЧС России по Республике Бурятия. Ранее МЧС региона сообщало, что из-за метеоусловий и сложного рельефа работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии отложены до наступления светлого времени суток. "Поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска ещё трёх туристов", - говорится в сообщении в канале МЧС Бурятии на платформе "Макс". По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также было обнаружено тело ещё одного туриста данной группы.

бурятия

туризм, бизнес, россия, бурятия, мчс