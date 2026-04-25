Директор ФБР Патель мог признаваться в арестах в молодости - Intercept - 25.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260425/direktor-869434222.html
2026-04-25T02:25+0300
бизнес
общество
мировая экономика
сша
нью-йорк
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869434222.jpg?1777073115
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Директор ФБР Кэш Патель, который судится со СМИ из-за публикаций о его якобы проблемах с алкоголем, мог признаваться в арестах в молодости, связанных с чрезмерным употреблением спиртного, утверждает портал Intercept. "Патель был дважды арестован из-за инцидентов, связанных с алкоголем: за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и за публичное мочеиспускание на выходе из бара. Он признал это в письме от 2005 года для заявки на получение статуса адвоката во Флориде", - говорится в сообщении. Как уточняет портал, письмо было частью личного дела Пателя, когда он работал в офисе общественного защитника в Майами. Первый арест, по этим данным, якобы состоялся в феврале 2001 года в Ричмонде, Патель тогда учился на младших курсах университета. В письме якобы сообщается, что Патель не достиг 21-летнего возраста, с которого в США можно распивать спиртное, и был задержан на баскетбольном матче за слишком рьяную поддержку команды, тогда он отделался штрафом. В 2005 году, говорится в документе, на который ссылается издание, Патель якобы получил штраф после ареста в Нью-Йорке в компании друзей, которые шли из бара и собирались справить нужду, но наткнулись на полицию. Ранее Белому дому пришлось подтверждать, что президент США Дональд Трамп продолжает доверять Пателю. Поводом стала публикация журнала Atlantic о якобы наличии у директора ФБР серьезных проблем с алкоголем. Сам чиновник пожаловался на "порочащую статью" в окружной суд Вашингтона и потребовал от издания четверть миллиарда долларов компенсации.
Intercept: директор ФБР Патель мог признаваться в арестах, связанных с алкоголем

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала