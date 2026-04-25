В Днепропетровске прогремели еще несколько взрывов

Еще несколько взрывов прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в частях Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T02:07+0300

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Еще несколько взрывов прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в частях Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее украинский "24 Канал" сообщал, что в Днепропетровске прогремел взрыв. "В Днепропетровске были слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале СМИ. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

