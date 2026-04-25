https://1prime.ru/20260425/ekspert-869434578.html

Эксперт рассказал, кому выгоден Севморпуть

Китай, Южная Корея, Япония, а также США могут быть заинтересованы в более активном использовании Северного морского пути на фоне конфликта в Персидском заливе,... | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T03:40+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869434578.jpg?1777077635

МУРМАНСК, 25 апр – ПРАЙМ. Китай, Южная Корея, Япония, а также США могут быть заинтересованы в более активном использовании Северного морского пути на фоне конфликта в Персидском заливе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев. "Главным торговым партнером всего мира является Китай. Но не он один, потому что все-таки есть не только вывоз из Китая, есть поставки – и энергоресурсы наши, и товары, которые идут из Европы. СМП для Китая – хороший вариант. Еще одна страна - если она изменит свое отношение к современным действиям РФ - это Южная Корея. Интерес может вырасти и у Японии", - отметил эксперт. Однако, по мнению доктора экономических наук, использование арктической трассы может быть выгодно не только для стран АТР, но и для европейских государств, и для США, которые сегодня не возят СПГ, но могут начать транспортировать его, принимая во внимание, что обсуждается возможность сжижения газа на Аляске. "Если проанализировать, то другой альтернативы, кроме как по СМП, у них практически нет. Поэтому так или иначе им придется с нами договариваться", - считает Фадеев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, южная корея, сша, атр