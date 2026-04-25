Эксперт оценил курс доллара в ближайшие полгода - 25.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил курс доллара в ближайшие полгода - 25.04.2026, ПРАЙМ
07:48 25.04.2026
 
Эксперт оценил курс доллара в ближайшие полгода

Эксперт Щавелев: курс доллара в ближайшие полгода будет в диапазоне 80-85 рублей

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Курс доллара в ближайшие полгода при отсутствии принципиальных изменений внешних факторов будет в диапазоне 80-85 рублей, такое мнение высказал в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.
"На динамику курса рубля в значительной степени влияют внешние факторы. При условии отсутствия принципиальных изменений во внешней политике и мировых ценах на сырье можно ожидать курс (доллара - ред.) в диапазоне 80-85 рублей за доллар", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он отметил, что доллар "однозначно приобретать не стоит". Диверсифицировать сбережения в иностранной валюте необходимо, однако целесообразно это реализовывать без прямого использования доллара, пояснил Щавелев.
"Для целей валютной диверсификации портфеля существуют альтернативные инструменты. Например, приобретение юаня либо замещающих облигаций", - подытожил он.
 
