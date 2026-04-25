Эксперт оценил курс доллара в ближайшие полгода

2026-04-25T07:48+0300

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Курс доллара в ближайшие полгода при отсутствии принципиальных изменений внешних факторов будет в диапазоне 80-85 рублей, такое мнение высказал в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. "На динамику курса рубля в значительной степени влияют внешние факторы. При условии отсутствия принципиальных изменений во внешней политике и мировых ценах на сырье можно ожидать курс (доллара - ред.) в диапазоне 80-85 рублей за доллар", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что доллар "однозначно приобретать не стоит". Диверсифицировать сбережения в иностранной валюте необходимо, однако целесообразно это реализовывать без прямого использования доллара, пояснил Щавелев. "Для целей валютной диверсификации портфеля существуют альтернативные инструменты. Например, приобретение юаня либо замещающих облигаций", - подытожил он.

