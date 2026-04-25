Премьер Эстонии предложил дерзкий план против России

Премьер Эстонии предложил дерзкий план против России - 25.04.2026, ПРАЙМ

Премьер Эстонии предложил дерзкий план против России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России ради финансирования восстановления Украины, пишет Politico.

2026-04-25T16:13+0300

2026-04-25T16:13+0300

2026-04-25T16:13+0300

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России ради финансирования восстановления Украины, пишет Politico."Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы возместить ущерб", — приводят его слова в публикации.По словам эстонского министра, эта тема уже обсуждается. Михал также отметил, что изъятых российских активов не хватит на восстановление Украины.В среду издание Money.pl со ссылкой на аналитический отчет Citi Institute сообщал, что восстановление Украины после окончания конфликта потребует около 600 миллиардов долларов в течение десяти лет.

украина

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, эстония, politico, россия