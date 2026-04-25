Премьер Эстонии предложил дерзкий план против России
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России ради финансирования восстановления Украины, пишет Politico. | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T16:13+0300
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России ради финансирования восстановления Украины, пишет Politico."Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы возместить ущерб", — приводят его слова в публикации.По словам эстонского министра, эта тема уже обсуждается. Михал также отметил, что изъятых российских активов не хватит на восстановление Украины.В среду издание Money.pl со ссылкой на аналитический отчет Citi Institute сообщал, что восстановление Украины после окончания конфликта потребует около 600 миллиардов долларов в течение десяти лет.
https://1prime.ru/20260425/ukraina-869435772.html
Премьер Эстонии Махал предложил финансировать Киев за счет пошлин против РФ