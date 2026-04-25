Макрон сделал дерзко высказался о Трампе и Путине - 25.04.2026, ПРАЙМ
Макрон сделал дерзко высказался о Трампе и Путине
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о лидерах России, США и Китая, назвав Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы,... | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T05:43+0300
мировая экономика
россия
сша
китай
европа
дональд трамп
владимир путин
эммануэль макрон
нато
Мировая экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО
Макрон посчитал Путина, Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы

© РИА Новости . Стрингер
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о лидерах России, США и Китая, назвав Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы, как передает телеканал France 24.
"Нельзя недооценивать уникальный момент, когда американский президент, российский лидер и председатель КНР яростно противостоят европейцам", — заявил он в ходе визита в Грецию.
В то же время, по словам Макрона, несмотря на то, что Трамп является противником Европы, он все равно остается "союзником", пусть и не всегда надежным или предсказуемым партнером.
"Это политическое послание: мы не полагаемся исключительно на НАТО, но европейское измерение также играет важную роль", — подчеркнул он.
Российский президент Владимир Путин ранее в интервью Такеру Карлсону объяснял, что Россия не намерена атаковать страны НАТО, видя в этом неоправданность. Путин отметил, что западные лидеры часто используют "российскую угрозу" для отвлечения населения от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейковая информация".
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО из-за отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он указал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", добавив, что России это тоже было известно.
