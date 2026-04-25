Макрон сделал дерзко высказался о Трампе и Путине

2026-04-25T05:43+0300

МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о лидерах России, США и Китая, назвав Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы, как передает телеканал France 24. "Нельзя недооценивать уникальный момент, когда американский президент, российский лидер и председатель КНР яростно противостоят европейцам", — заявил он в ходе визита в Грецию. В то же время, по словам Макрона, несмотря на то, что Трамп является противником Европы, он все равно остается "союзником", пусть и не всегда надежным или предсказуемым партнером. "Это политическое послание: мы не полагаемся исключительно на НАТО, но европейское измерение также играет важную роль", — подчеркнул он.Российский президент Владимир Путин ранее в интервью Такеру Карлсону объяснял, что Россия не намерена атаковать страны НАТО, видя в этом неоправданность. Путин отметил, что западные лидеры часто используют "российскую угрозу" для отвлечения населения от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейковая информация". Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО из-за отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он указал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", добавив, что России это тоже было известно.

