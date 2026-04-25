В Госдуме рассказали, кто имеет право на новую семейную налоговую выплату

Право на получение новой семейной налоговой выплаты имеют оба работающих родителя, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Право на получение новой семейной налоговой выплаты имеют оба работающих родителя, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). Ежегодная семейная налоговая выплата введена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе). Право на нее имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. "Многие думают, что выплата одна на семью. Нет. Если работают оба родителя, каждый получает свой возврат пропорционально тому, сколько налогов он заплатил. Если вы заработали больше, чем супруг, и сумма возврата у вас будет больше. Это справедливо", - сказал Свищев. Парламентарий уточнил, что родители могут подать заявления одновременно, даже если живут раздельно, и каждый получит свою сумму. "Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Формула такая: годовой доход, с которого уплачен НДФЛ, умножается на 7% - разница между стандартной ставкой 13% и льготной 6%. Пример: если за год вы заработали 600 тысяч рублей, с них удержали 78 тысяч рублей налога. По льготной ставке налог составил бы 36 тысяч рублей. Разница 42 тысячи рублей. Именно столько государство вернет вам на счет", - пояснил он. Ранее Социальный фонд сообщил, что с 1 июня начнет прием заявок на получение новой выплаты. Подать заявление можно через портал "Госуслуги", МФЦ или клиентские службы Соцфонда.

