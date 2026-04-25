Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузия в марте почти вдвое нарастила импорт печенья из России - 25.04.2026, ПРАЙМ
Грузия в марте почти вдвое нарастила импорт печенья из России
Грузия в марте почти вдвое нарастила импорт печенья из России - 25.04.2026, ПРАЙМ
Грузия в марте почти вдвое нарастила импорт печенья из России
Грузия в марте почти вдвое за месяц нарастила импорт печенья из России - до 722 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. | 25.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-25T07:18+0300
2026-04-25T07:18+0300
экономика
бизнес
россия
грузия
рф
украина
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Грузия в марте почти вдвое за месяц нарастила импорт печенья из России - до 722 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, грузинские компании ввезли российское печенье на 722,2 тысячи долларов против 466,7 тысячи в феврале 2025 года. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,6 раза в месячном выражении. В целом же Грузия стала покупать больше сладкой выпечки из России: импорт вафель, гренок, хлебцев и других изделий, включая печенье, вырос в марте в 1,4 раза в месячном выражении - до 2,6 миллиона долларов. По итогам марта РФ сохранила за собой место крупнейшего поставщика сладкой выпечки на грузинский рынок. Вслед за ней по сумме поставок расположились Украина (1,6 миллиона долларов) и Турция (1,4 миллиона долларов).
грузия
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, грузия, рф, украина
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, РФ, УКРАИНА
07:18 25.04.2026
 
Грузия в марте почти вдвое нарастила импорт печенья из России

Грузия в марте почти вдвое нарастила импорт печенья из России

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Грузия в марте почти вдвое за месяц нарастила импорт печенья из России - до 722 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, грузинские компании ввезли российское печенье на 722,2 тысячи долларов против 466,7 тысячи в феврале 2025 года. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,6 раза в месячном выражении.
В целом же Грузия стала покупать больше сладкой выпечки из России: импорт вафель, гренок, хлебцев и других изделий, включая печенье, вырос в марте в 1,4 раза в месячном выражении - до 2,6 миллиона долларов.
По итогам марта РФ сохранила за собой место крупнейшего поставщика сладкой выпечки на грузинский рынок. Вслед за ней по сумме поставок расположились Украина (1,6 миллиона долларов) и Турция (1,4 миллиона долларов).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГРУЗИЯРФУКРАИНА
 
 
