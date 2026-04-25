Грузия в марте почти вдвое нарастила импорт печенья из России

https://1prime.ru/20260425/gruzija-869436681.html

Грузия в марте почти вдвое за месяц нарастила импорт печенья из России - до 722 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T07:18+0300

экономика

бизнес

россия

грузия

рф

украина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869436681.jpg?1777090680

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Грузия в марте почти вдвое за месяц нарастила импорт печенья из России - до 722 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, грузинские компании ввезли российское печенье на 722,2 тысячи долларов против 466,7 тысячи в феврале 2025 года. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,6 раза в месячном выражении. В целом же Грузия стала покупать больше сладкой выпечки из России: импорт вафель, гренок, хлебцев и других изделий, включая печенье, вырос в марте в 1,4 раза в месячном выражении - до 2,6 миллиона долларов. По итогам марта РФ сохранила за собой место крупнейшего поставщика сладкой выпечки на грузинский рынок. Вслед за ней по сумме поставок расположились Украина (1,6 миллиона долларов) и Турция (1,4 миллиона долларов).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

