https://1prime.ru/20260425/intervyu-869289718.html

Павел Смелов: российская экономика включила "красный цвет светофора"

Павел Смелов: российская экономика включила "красный цвет светофора" - 25.04.2026, ПРАЙМ

Павел Смелов: российская экономика включила "красный цвет светофора"

Низкая безработица стала "трудным добром" для российской экономики – она ускорила рост зарплат и повысила спрос на сотрудников. Какие профессии останутся...

2026-04-25T09:09+0300

2026-04-25T09:09+0300

2026-04-25T09:09+0300

интервью

общество

краснодарский край

минфин рф

рынок труда

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869289718.jpg?1777097343

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Низкая безработица стала "трудным добром" для российской экономики – она ускорила рост зарплат и повысила спрос на сотрудников. Какие профессии останутся востребованными еще долго, а выпускников каких специальностей в избытке, каких работников сможет заменить искусственный интеллект, какие регионы столкнулись с самой острой нехваткой кадров, кто не сможет перейти на четырехдневку, и когда оживут рыночная ипотека и инвестиции, в интервью агентству "Прайм" рассказал генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.- Во сколько вы оцениваете текущий дефицит кадров на рынке труда в России? Какие отрасли являются самыми уязвимыми, а в каких ситуация избыточная?- Рынок труда неоднороден. У нас, с одной стороны, есть отрасли, по которым на протяжении долгих лет наблюдалось "недопроизводство" специалистов. В первую очередь – обрабатывающая промышленность. Еще на протяжении долгого времени карьерный трек квалифицированного рабочего, инженера будет перспективным. А есть направления деятельности, в которых сложилось хроническое "перепроизводство" - экономика и управление, юриспруденция. Это не значит, что потребности в квалифицированных управленцах, сильных юристах, экономистах или бухгалтерах нет совсем, но в целом количество специалистов этих профессий очень велико, существенно выше спроса, поэтому и условия труда, и скорость поиска работы здесь иные.По состоянию на конец 2025 года работодатели заявили в службы занятости потребность в 1,6 миллиона работников, что на 13% меньше, чем годом ранее. Эту цифру можно считать общей потребностью рынка труда, поскольку работодатели обязаны заявлять в службу занятости информацию о вакантных рабочих местах. Однако нельзя сказать, что все эти вакансии – дефицит. Есть стандартная текучка, естественное обновление кадров, связанное с выходом сотрудников на пенсию. "Нормальный" порог вакансий для российского рынка труда – это порядка 1,4-1,5 миллиона вакантных рабочих мест на конец года.Но, видимо, с учетом демографических изменений, мы входим в новую норму потребности в кадрах. Даже в условиях некоторого замедления, работодатели, особенно в производственной сфере, здравоохранении, вынуждены более активно, нежели в прежние годы, вести наем, поскольку средний возраст сотрудников в этих отраслях достаточно высокий, а значит – и потребность в будущие периоды будет устойчиво высокой.- В каких регионах наблюдается наибольший кадровый голод?- Текущую ситуацию на рынке труда все же нельзя описать словами "кадровый голод". И бизнес, и государство приложили много усилий, за минувшие 4 года численность занятость возросла почти на 3 млн человек, поэтому сейчас уже термин "кадровый голод" для описания региональных рынков труда не применим.Если говорить о кадровых потребностях регионов, то, конечно, самые масштабные рынки труда – это столичные регионы – Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Но в этих регионах и масштаб предложения труда большой. Нехватка персонала острее там, где предложение ощутимо отстает от спроса. Высока напряженность по спросу на кадры в Севастополе и Краснодарском крае, в наших северных регионах – в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, в Пермском крае и Республике Татарстан, в Приморское крае и на Сахалине. Наиболее остро такие дисбалансы выражены в Белгородской, Ивановской, Костромской, Липецкой областях. То есть сложнее ситуация в тех регионах, где экономика довольно активна, но потенциал привлечения из других субъектов – меньше, чем у столичных экономик.- Низкая безработица – это зло или добро для экономики?- Я бы сказал, что это "трудное добро". Высокие уровни занятости и конкуренция за работников толкает заработные платы вверх, стимулирует потребительский спрос, работает на снижение уровня бедности. В этом смысле, конечно, низкая безработица – это добро, которое обеспечивает и рост уровня жизни населения, и спрос, который в свою очередь стимулирует потребительский рынок. На фоне низкой безработицы искать кадры чуть сложнее.При этом сама по себе низкая безработица – не зло для экономики. Настоящая проблема – это структурные дисбалансы спроса и предложения. То есть, квалификационные несовпадения - ситуации, когда очень нужны врачи, сварщики и инженеры, а ищут работу, например, менеджеры, маркетологи и smm-менеджеры. Эти спрос и предложение не встречаются. А для преодоления квалификационного разрыва требуется немало времени.- Как Вы считаете, какие профессии исчезнут через несколько лет?- Учитывая сильно возросшую скорость распространения передовых цифровых технологий, становится все сложнее оценить эффекты на рынок труда. Однако с уверенностью можно ожидать, что тренд на сокращение потребности в специалистах, выполняющих относительно простые, рутинные операции, будет нарастать.В ближайшие годы под наибольшим давлением окажутся операторы колл-центров, бухгалтеры базового уровня, операционисты банков, кассиры, специалисты по работе с текстами и переводами.- Какие специальности заменит ИИ, а какие профессии не доверить нейросетям?- Помимо вышеперечисленных специальностей, ИИ могут заменить многих специалистов начального уровня, которые выполняют типовые задачи и стандартизированную работу с данными. Тем не менее, ИИ вряд ли заменит профессии целиком — он скорее изменит ее содержание, убирая рутину и ускоряя процессы.При этом остается огромный пласт профессий, для которых ИИ станут помощниками, не претендуя на замену. К ним относятся группы высококвалифицированных специальностей с высокой ответственностью и/или социальной функцией. Например, пилоты самолетов, машинисты наземных и подземных поездов, высококвалифицированные водители тяжелых машин, врачи, педагоги и так далее. Кроме того, на сегодняшний день современные модели могут решать даже сложные технические задачи, становясь прекрасным инструментом поддержки для ученых и аналитиков.- Четырехдневная рабочая неделя – это миф или реальность? При каких условиях она может быть введена в России?- Такой вариант возможен только при достижении наивысшего уровня производительности труда, когда на многих предприятиях обрабатывающих производств будут задействованы автоматизированные комплексы и промышленные работы, эффективно и быстро справляющиеся с рутинными задачами.Кроме того, существуют ряд специальностей и профессий, где четырехдневная рабочая неделя невозможна в силу ряда обстоятельств. Можно привести пример работников финансовой сферы, а именно трейдеров, казначеев и управляющих активами, деятельность которых привязана к рабочим дням биржевых площадок.Безусловно, организации финансового сектора используют различные автоматизированные алгоритмы для проведения биржевых операций, но по ограниченным объемам торгов и в периоды низкой волатильности рынка, так как в практике существуют множество случаев выхода из строя таких торговых роботов, что привело к колоссальным убыткам.- Власти начали принимать меры по обелению экономики. Какие меры эффективны, а какие, напротив, поспособствуют уходу бизнеса в тень?- Не совсем корректно озвучивать, что власти только сейчас начали принимать меры по обелению экономики – он реализуется уже продолжительное время и усиливается по мере развития цифровизации. К эффективным инструментам можно отнести эксперимент по налогу на профессиональный доход (НПД), который вывел из теневой занятости миллионов граждан, введение обязательных онлайн-касс, внедрение автоматизированных систем ФНС по отслеживанию движения денежных средств.Также важно отметить, что сам процесс по обелению бизнеса все больше отходит от терминов борьбы с уходом в тень, и все больше приближается к термину выравнивания конкурентных условий и борьбы со "схемами" (прежде всего, дроблениями бизнеса для налоговой оптимизации). Это связано с тем, что за последние годы Федеральная налоговая служба разработала и внедрила множество инструментов для выявления основных способов налоговой оптимизации. Минфин России расширяет полномочия ФНС за счет снижения требований для включения организации в налоговый мониторинг, продолжается проект по созданию единой системы прослеживаемости и таможенного администрирования. Помимо этого, в 2026 году сохраняется механизм налоговой амнистии для бизнеса, который отказался от использования схемы дробления для оптимизации налогов. Если налогоплательщики в 2025—2026 годах добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок за 2022—2023 годы будут списаны.Ключевой принцип обеления можно сформулировать следующим образом: сделать легальный путь дешевле и проще нелегального, а не просто ужесточать контроль. Помимо этого, меры должны быть направлены не на осложнение условий ведения бизнеса, а на пресечение использования недобросовестных схем налоговой оптимизации.- Какого цвета сейчас российская экономика, на Ваш взгляд?- Если говорить в терминах "светофора", то российская экономика в январе-феврале 2026 года уже окрасилась в красный цвет в связи с падением ВВП на 1,8% в годовом выражении (+1% по итогам 2025 года). В целом по российской промышленности фиксировалось снижение на 0,8% в годовом выражении, тогда как по итогам 2025 года наблюдался рост на 1,3%. Значительно ухудшилась динамика в обрабатывающем сегменте промышленности, где объем выпуска упал на 2,9% (по сравнению с ростом на 3,6% за 2025 год). Отрицательная динамика наблюдалась в 20 из 24 подотраслей обрабатывающей промышленности в январе-феврале 2026 года.Помимо общего ухудшения ситуации в промышленном секторе, значительно замедлилась инвестиционная активность в стране, о чем свидетельствуют слабые данные по динамике инвестиций в основной капитал. Согласно обновленным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в целом за 2025 год упали на 2,3%. Для сравнения в целом за 2024 год инвестиции в основном капитал демонстрировали подъем на 8,4%. При длительном сохранении жестких кредитно-денежных условий, не исключено усиление текущих негативных тенденций в российской экономике.- При каком уровне ключевой ставки начнется рост инвестиций со стороны бизнеса? Должно ли государство показывать бизнесу пример в части инвестиций?- Пороговым уровнем ключевой ставки, начиная с которого можно ожидать оживления инвестиционного спроса со стороны бизнеса - можно назвать отметку в 10-12%, так как начиная с этого уровня и ниже стоимость заемного финансирования позволяет оставаться в границах рентабельности инвестиционных проектов. Кроме того, важно учитывать и разницу между ставками по банковским депозитам и уровнем рентабельности бизнеса. При текущих ставках компаниям по-прежнему не выгодно брать на себя повышенные риски инвестиций в модернизацию и расширение производства, так как гораздо надежнее разместить средства на банковских депозитах.Государство безусловно должно выступать дополнительным драйвером частных инвестиций, что в том числе реализуется в рамках проектов ГЧП, концессий, инвестиций ФНБ, программ ВЭБ.РФ. Но это не замена частным инвестициям — это "якорь", который должен притягивать частный капитал, особенно в долгосрочных, капиталоемких и масштабных проектах.- Какие отрасли являются драйверами промышленного и экономического роста в России?- Если говорить о начале 2026 года, то среди драйверов экономики в целом – сельское хозяйство, где выпуск вырос на 0,7% в январе-феврале в годовом выражении (после +4,9% по итогам 2025 года). Высоким результатам за 2025 год способствовал высокий урожай зерновых, который стал третьим по объему в истории страны.Среди драйверов роста экономики также остается потребительский сектор. Оборот розничной торговли вырос в январе-феврале на 0,5% г/г, еще выше - платные услуги населению (+2,7%). Рост потребительских расходов поддерживался за счет неожиданно сильного роста реальных располагаемых денежных доходов (+7,4%) по итогам 2025 года, которые в том числе поддерживались повышенными доходами по банковским депозитам.Среди обрабатывающих производств положительная динамика в январе-феврале 2026 года наблюдалась в сегменте производства компьютеров, электроники и оптики (+7,3% в годовом выражении), чему способствуют в том числе реализуемые меры поддержки в сфере импортозамещения. Также в числе немногочисленных лидеров роста оказались производители лекарственных средств и медицинских материалов (+8,3%) и производство прочих транспортных средств (+19,8%).- Какие отрасли нуждаются сейчас в господдержке? Какой и почему?- Важно отметить, что большинство текущих сложностей в реальном секторе экономики сводятся к падению спроса и дорогим кредитам, что в совокупности является следствием жесткой ДКП. В таких условиях усиление мер поддержки (в частности, льготные кредиты) будет идти вразрез с политикой Банка России, снижая эффективность трансмиссионного механизма и еще сильнее растягивая период высоких ставок в экономике.Однако в ряде отраслей кризисные явления имеют не только циклическую природу, но и являются следствием структурных проблем. В частности, одним из главных лидеров падения среди промышленных отраслей как по итогам 2025 года, так и в начале 2026 года стала автомобильная промышленность (-14,4% за январь-февраль в годовом выражении). Главный задачей здесь является переход от сборочной модели к созданию собственной конкурентоспособной продукции, что требует масштабных инвестиций в технологии и производительность.- Когда оживет рынок рыночной ипотеки в России?- При средней ставке в 20,6% годовых по итогам первого квартала 2026 года рыночная ипотека действительно недоступна для подавляющего большинства российских граждан. На сегодняшний момент ипотечное кредитование поддерживается в основном за счет специальных льготных программ. По данным Банка России, в январе 2026 года примерно 80% от всех выданных за месяц жилищных ссуд пришлось на льготные программы кредитование, среди которых наиболее востребованной была программа "Семейная ипотека". В феврале ситуация несколько изменилась – после ужесточения условий выдачи по семейной ипотеке, общая доля ипотечных программ с господдержкой сократилось до 60%.Аналогично ситуации с кредитами бизнесу, активизация ипотеки на рыночных условиях станет возможной при снижении ключевой ставки примерно до 10%.- Какие регионы самые популярные у российских и иностранных туристов? Появились ли новые точки притяжения, а у кого еще есть потенциал роста?Среди самых популярных направлений для российских туристов остаются Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский Край в теплые периоды года. Также заметно вырос интерес внутренних туристов по путешествиям в рамках активного и экскурсионного отдыха в Калининградскую область, Республику Татарстан, Республику Алтай, Забайкальский Край. Дальневосточное направление сохраняет наибольший потенциал роста, в частности за счет уникальной природы Камчатки и Сахалина. По мере развития туристической инфраструктуры растет интерес туристов к регионам Северного Кавказа. Безусловно лидерами по культурно-досуговому туризму все еще остаются Москва и Санкт-Петербург благодаря развитой инфраструктуре и большого количества точек притяжения. Необходимо продолжать развитие туристической инфраструктуры для любителей арктического туризма, что будет еще сильнее поддерживать интерес как внутренних, так и иностранных туристов к Мурманской области.В целом Россия имеет огромный потенциал для дальнейшего роста туризма в большом количестве регионов. И ключевая задача государства – обеспечить качественную транспортную доступность - прежде всего авиасообщение и хорошие дороги, после чего частный бизнес сам активно включится в создание инфраструктуры размещения и досуга.

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Павел Смелов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869289559_492:0:2539:2047_100x100_80_0_0_45df65de64848bd820a1ca723f5cbf21.jpg

Павел Смелов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869289559_492:0:2539:2047_100x100_80_0_0_45df65de64848bd820a1ca723f5cbf21.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Смелов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869289559_492:0:2539:2047_100x100_80_0_0_45df65de64848bd820a1ca723f5cbf21.jpg

общество , краснодарский край, минфин рф, рынок труда, банк россии