Трамп заявил, что пока предпочитает переговоры с Ираном по телефону

2026-04-25T22:12+0300

ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после отмены поездки своих переговорщиков в Пакистан заявил, что пока предпочитает очным переговорам представителей Соединенных Штатов и Ирана контакты по телефону. "Мы будем вести дела по телефону, они (власти Ирана - ред.) могут позвонить, когда хотят", - сказал Трамп журналистам. Он утверждает, что американские представители не хотят тратить время на дорогу.

