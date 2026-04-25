Трамп заявил, что пока предпочитает переговоры с Ираном по телефону
2026-04-25T22:12+0300
ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после отмены поездки своих переговорщиков в Пакистан заявил, что пока предпочитает очным переговорам представителей Соединенных Штатов и Ирана контакты по телефону. "Мы будем вести дела по телефону, они (власти Ирана - ред.) могут позвонить, когда хотят", - сказал Трамп журналистам. Он утверждает, что американские представители не хотят тратить время на дорогу.
