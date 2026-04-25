"Несет бред": в ЕС заявили об истерике Каллас после слов Лаврова о войне - 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T07:22+0300

МОСКВА, 25 апреля — ПРАЙМ. Недавние слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Запад формально ведет войну с Россией, вызвали беспокойство у главы европейской дипломатии Каи Каллас. Такое мнение в эфире канала Duran высказал кипрский журналист Алекс Христофору. "Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров четко дал понять, что Запад ведет войну с Россией. То, что она начала нести бессвязный бред про новый пакет санкций — тому лучшее доказательство", — сказал он.Эксперт также подчеркнул, что мобилизация Европы становится все более очевидной, несмотря на отрицания со стороны западных дипломатов."ЕС опять обсуждает вступление Украины, а также все больше говорит о милитаризации Европы. По мне это вполне очевидная цель Запада, которую просто не скрывают", — добавил журналист.В пятницу Каллас заявила, что лидеры Европейского Союза активно работают над 21-м пакетом санкций против России и рассматривают возможность ослабления некоторых прежних ограничений. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями российских НКО заявил, что Запад объявил войну России, используя Киев и украинское правительство как инструмент в своей геополитической борьбе. Лавров подчеркнул, что этот "инструмент" был бы бесполезен без западной поддержки в виде вооружения, разведданных, спутниковых систем и военной подготовки.

мировая экономика, россия, европа, украина, запад, сергей лавров, кая каллас, мид, ес, нко