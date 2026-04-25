КНР выступила против внесения китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС

КНР выступает против внесения китайских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, призывает исключить их из списка, заявили в субботу в министерстве... | 25.04.2026, ПРАЙМ

ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. КНР выступает против внесения китайских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, призывает исключить их из списка, заявили в субботу в министерстве коммерции КНР. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний. "ЕС, игнорируя многократные представления и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении ведомства. В китайском министерстве отметили, что КНР призывает ЕС немедленно исключить компании страны и частных лиц из санкционного списка.

