КНР выступила против внесения китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС
КНР выступила против внесения китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС
КНР выступила против внесения китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС
2026-04-25T17:24+0300
https://1prime.ru/20260425/wsj-869440175.html
мировая экономика, россия, китай, ес
В Китае призвали ЕС исключить китайские компании из 20-го пакета санкций

ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. КНР выступает против внесения китайских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, призывает исключить их из списка, заявили в субботу в министерстве коммерции КНР.
Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний.
"ЕС, игнорируя многократные представления и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении ведомства.
В китайском министерстве отметили, что КНР призывает ЕС немедленно исключить компании страны и частных лиц из санкционного списка.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
СМИ: ЕС может взять новый кредит для Украины уже в 2027 году
14:08
 
