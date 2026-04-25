КНР примет меры для защиты компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС

2026-04-25T17:24+0300

ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. КНР примет меры для защиты китайских компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против РФ, ответственность за последствия понесет Евросоюз, заявили в субботу в министерстве коммерции КНР. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний. "КНР примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, а всю ответственность за последствия понесет ЕС", - говорится в заявлении ведомства.

