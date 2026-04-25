Бизнес в ФРГ все чаще уходит за рубеж из-за делового климата, заявили в BDA
2026-04-25T14:33+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Немецкие компании все чаще переносят деятельность в другие страны из-за неблагоприятных условий для ведения бизнеса в ФРГ, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер. "Владельцы компаний приходят к выводу, что больше не могут прибыльно работать в Германии. Поэтому они все чаще выбирают другие площадки, где возможна стабильная экономическая деятельность", - заявил Дульгер в интервью газете Augsburger Allgemeine. Дульгер связал ухудшение делового климата с проводимой государством политикой. Глава BDA отметил, что давно не наблюдал среди работодателей настолько глубокого разочарования работой правительства ФРГ. По его словам, бизнес в Германии сталкивается с крупными отчислениями в социальное обеспечение и бюрократией, а также высокими ценами на энергоносители. Дульгер указал и на то, что правящая коалиция на протяжении долгого времени откладывала обещанные реформы и дальнейшее промедление может лишь усугубить экономическую ситуацию в Германии. "Федеральное правительство обещало нам реформы осенью. Затем мы подумали, что наступит весна реформ. И теперь у меня есть сомнения, состоится ли лето реформ. Мы не можем позволить себе еще один год ожидания… Для немецкой экономики время уже упущено", - заявил глава BDA. На этой неделе исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в апреле составил 84,4 пункта, опустившись с пересмотренного показателя марта в 86,3 пункта и достигнув минимума с весны 2020 года.
