Колокольцев назвал наркобизнес глобальной угрозой - 25.04.2026, ПРАЙМ
Колокольцев назвал наркобизнес глобальной угрозой
Наркобизнес в современном мире является глобальной угрозой, заявил глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев. | 25.04.2026, ПРАЙМ
Колокольцев назвал наркобизнес глобальной угрозой

МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Наркобизнес в современном мире является глобальной угрозой, заявил глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.
"Наркобизнес в современном мире – это глобальная угроза. В Российской Федерации действительно уникальный опыт по борьбе с наркоугрозой и методики, которые мы разработали. Мы с партнерами готовы делиться этими методиками", - сказал Колокольцев.
Глава МВД РФ добавил, что представители КНДР приглашены в качестве наблюдателей к ежегодно проводимой российской операции "Канал", направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков.
Двадцатого апреля делегация МВД РФ во главе с министром Колокольцевым прибыла в Пхеньян с визитом по приглашению министерства общественной безопасности КНДР. Глава МВД РФ встретился с министром общественной безопасности КНДР генерал-полковником Пан Ду Собом и сообщил о готовности российского министерства делиться накопленным опытом создания и функционирования полиции.
