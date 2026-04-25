"Зловещие слова": заявление Лаврова о России испугало журналиста

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну Москве, является очень пугающим, считает ирландский журналист Чей Боуз. | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T22:40+0300

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну Москве, является очень пугающим, считает ирландский журналист Чей Боуз."Зловещие слова от человека с 50-летним дипломатическим опытом. Мы живем в опасные времена", — написал он в соцсети X.В пятницу Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана.В Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

